‘새벽 4시에 빵 구매’ 이진숙 방통위원장 검찰 송치…법인카드 사적 유용 혐의

대전MBC 사장 재임 시절 법인카드를 빵집에서 빵을 사는 등 사적 유용했다는 의혹을 받아온 이진숙 방송통신위원장이 검찰로 넘겨졌다.

대전유성경찰서는 19일 이진숙 위원장을 업무상 배임 혐의로 불구속 송치했다.

이 위원장은 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 회사의 법인카드를 사적 용도로 수천만 원 상당 금액을 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의를 받는다.

지난해 7월 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 의원들이 경찰에 고발하면서 수사가 시작됐다.

앞서 이 위원장은 접대목적으로 서울 자택 근처 빵집, 와인바, 백화점 등지에서 법인카드를 사용했다는 의혹을 샀는데 경찰은 일부 내용을 확인한 것으로 전해졌다.

경찰은 대전MBC 사장 재직 당시 학업을 병행한 서강대학교 대학원과 대전MBC, 법인카드 사용처 등 다양한 곳을 압수수색했다. 서울과 대전의 유명 빵집 등으로터 관련 자료도 확보했다.

이 위원장의 법인카드 사적 사용 관련해 대전MBC의 내부 감사 자료를 확보하며 수사는 급물살을 탔다. 고발 1년 만인 지난 7월 첫 소환을 시작으로 총 네 번의 소환 조사한 결과 이 위원장의 배임 혐의를 확인했다.

경찰 관계자는 “카드 사용 내역과 업무 관련성 여부, 증빙자료 제출 여부 등 사용 절차와 기준을 위반한 사안을 종합적으로 판단해 업무상 배임 혐의를 적용했다”며 “다른 부분은 일부 무혐의인 것도 있고 공소시효가 끝난 부분도 있어 관련 혐의는 불송치했다”고 말했다.

이 위원장은 최근까지 줄곧 자신의 무죄를 주장해왔다. 이 위원장은 지난 2일 국회 과방위 전체 회의에서도 ‘수사 결과 사적 유용이 확인되면 어떻게 책임질 것이냐’는 질문에 “법적 책임을 질 수밖에 없겠지만 경찰 조사로 밝혀질 것이며 사적으로 사용한 적 없다”고 답했다.

