광복 후 한국 건축유산 재조명…23일 고궁박물관서 학술대회

국가유산청 국립문화유산연구원이 23일 국립고궁박물관 본관 강당에서 ‘광복 이후 한국 건축유산 보존의 흐름과 과제’를 주제로 학술대회를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 학술대회는 연구원은 광복 80주년을 맞아 건축사적 관점에서 광복 후 건축유산 보존의 흐름과 역사를 재조명하고, 문화유산 보존의 관점에서 건축사 연구의 향후 과제를 함께 논의하고자 마련했다.

이번 학술대회에 참가자들은 시대별 건축문화유산의 연구 동향과 관련 제도, 정책 발전 과정 등을 종합적으로 분석할 예정이다.

학술대회는 ‘광복 이후 건축문화유산의 보존과 건축역사연구’에 대한 기조강연과 7개 주제발표, 종합토론으로 구성된다. 주제발표는 △광복 이후 궁궐건축의 연구와 복원정비, △지방 관아 및 객사의 연구와 복원 △전통주거 및 마을 연구와 보존정책의 전개 △고대 건축유적 조사와 건축사 연구 △근대건축 연구의 전개와 등록문화유산제도 △고도 부여의 역사도시경관 형성과정과 특성 △건축문화유산의 보존과 수리기술' 순으로 진행된다.

이번 학술대회는 당일 현장등록을 통해 건축문화유산에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

