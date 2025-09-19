[속보] 李대통령 “깽판” 지적받은 반중집회… 金 총리 ‘강력조치’ 지시

김민석 국무총리는 19일 일부 반중(反中) 집회에 대해 “필요시 ‘집회 및 시위에 관한 법률’과 ‘경찰관직무집행법’ 등에 따라 강력하게 조치하라”고 지시했다.

김민석 국무총리가 지난 12일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 을지연습 사후강평 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 이날 최근 서울 명동에서 영등포구 대림동으로 옮겨 열리는 일부 집회와 관련해 경찰청장 직무대행에게 이같이 긴급 지시했다고 총리실이 전했다.

그는 아울러 집회·시위 상황을 면밀히 모니터링하는 한편 “특히 해당 지역 상인들과 주민들, 그리고 체류하는 중국인들의 일상생활에 불편과 불안감이 커지지 않도록 안전 확보와 질서 유지에 최선을 다하라”고 당부했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 9일 국무회의에서 명동의 ‘혐중 시위’에 대해 “그게 무슨 표현의 자유냐. 깽판이다. 그러면 안 된다”며 적극적인 대책 마련을 주문한 바 있다.

명동 상권 업체들이 가입해 있는 명동관광특구협의회도 시위대의 욕설과 소음으로 피해를 보고 있다며 명동 내 시위를 제한해 달라는 공문을 경찰에 보냈다.

경찰은 이에 지난 12일 시위대의 명동 진입 및 욕설, 폭행 등으로 외교 사절, 관광객 등과 불필요한 마찰을 유발하는 것을 금지하는 제한 통고를 내렸다.

그러자 최근에는 일부 시위대가 대표적인 중국인 밀집 지역인 서울 대림역 인근에서 시위하는 모습이 포착됐다.

한편 김 총리는 경북 울릉군에 있는 ‘독도박물관’이 구글 지도에 ‘김일성기념관(별관)’으로 표시되는 점에 대해서도 유감 표명 및 조속한 조치 요청을 지시했다.

그는 교육부, 외교부, 해양수산부 등 관계부처에 “구글 측에 즉각적인 시정 조치를 요청하고 정부의 강력한 유감 입장을 전달하라”고 긴급 지시했다. 이와 함께 “구글 지도에 독도박물관이 오기된 원인을 파악하고, 앞으로 동일한 상황이 재발하지 않도록 구글 측에 강력히 요청하라”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지