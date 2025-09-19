정부 “범부처 해킹 최소화 노력…근본대책 마련하겠다”

정부가 최근 잇따른 해킹 사고가 발생하자 현 상황을 엄중히 받아들이고, 해킹 피해를 최소화하기 위해 범부처 합동으로 피해를 최소화 하고 근본 대책을 마련하겠다고 했다.

과학기술정보통신부와 금융위원회는 19일 통신사, 금융사 사이버 침해사고와 관련한 합동 브리핑에서 이같은 내용을 밝혔다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관과 권대영 금융위원회 부위원장이 19일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 해킹 대응을 위한 과학기술정보통신부-금융위원회 합동 브리핑에서 KT 및 롯데카드 해킹 사태 질문에 답하고 있다. 뉴스1

류제명 과기부 2차관은 KT 무단 소액결제 사태와 관련 “민관합동조사단은 국민들이 불안해하는 사안들에 대해서도 사실관계를 신속히 파악하겠다”며 “국민들께 투명하게 공개하고, 국민피해 방지를 위한 최선의 조치를 다하겠다”고 말했다. 그는 “현재 조사단은 해커의 불법 초소형 기지국이 어떻게 KT 내부망에 접속할 수 있었는지, 개인정보는 어떤 경로로 확보했는지를 중심으로 조사를 진행 중”이라고 설명했다.

류 차관은 이어 피해자 식별을 통해 362명, 약 2억4000만원의 피해 규모와 2만30명의 이용자가 불법 기지국에 노출돼 전화번호, 가입자 식별번호(IMSI) 정보, 단말기 식별번호(IMEI) 정보가 유출된 정황을 확인했다고 부연했다.

류 차관은 “정부는 국가안보실을 중심으로 과기부, 금융위 등 관계부처와 함께 범부처 합동으로 해킹 피해 최소화를 위해 노력하고 있다”며 “과기부는 현행 보안 체계 전반을 원점에서 재검토해 임시방편적 사고 대응이 아닌 근본적 대책을 마련할 계획”이라고 강조했다. 또한 류 차관은 “기업이 고의적으로 침해 사실을 지연 신고하거나 미신고할 경우 과태료 등 처분을 강화하고 기업 신고 없이도 정황을 확보한 경우 정부가 철저히 조사할 수 있도록 제도를 개선해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

권대영 금융위 부위원장은 롯데카드 정보유출 사고와 관련 “당초 신고한 내용보다 큰 규모의 유출이 확인됐다. 미상의 해커가 롯데카드의 ‘온라인 결제 서버’에 침입해 당초 신고된 1.7GB를 포함해 총 200GB의 정보를 유출한 것으로 밝혀졌다”고 말했다.

권 부위원장은 “롯데카드의 소비자 보호 조치가 차질없이 이뤄지도록 면밀히 관리 감독해 나가겠다”며

“조사 결과에 따라 위규사항 확인시 일벌백계 차원에서 엄정 제재를 취할 방침”이라고 했다. 그러면서 그는 “금융권 해킹 등 침해사고에 대해 매우 엄중하고 무겁게 인식하고 있다”고 고개를 숙였다.

