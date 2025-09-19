조희대 사퇴 압박 여진 진행형…반복되는 대법원장 수난사

더불어민주당이 이른바 '대선 개입 의혹'을 빌미로 조희대 대법원장에 대한 압박 수위를 높이면서 사법권 독립을 둘러싼 파장이 이어지는 모양새다.



과거 대법원장이 중도 퇴진한 전례는 있지만 사법부 내부의 자정 요구가 결정적으로 작용했고 정치권 압박에 물러난 적은 한 번도 없었다. 2명 외에는 모두 임기를 마치거나 정년을 맞아 퇴임했다.

조희대 대법원장이 지난 18일 서울 서초구 대법원에서 열린 전원합의체에 입장하고 있다. 연합뉴스

19일 법조계에 따르면 1987년 개헌 이후 대법원장 첫 중도 퇴진 사례는 9대 김용철 대법원장이다.



1988년 총선 결과 사상 초유의 '여소야대' 구도가 형성됐고, 제1야당이 된 평화민주당이 대법원장과 대법관 교체를 요구하는 가운데 노태우 당시 대통령이 전두환 정부 때 임명된 김 대법원장을 유임시킨다는 방침이 알려졌다.



여야는 국회 원 구성과 5·18민주화운동, 5공 비리 조사 등을 놓고 대립하던 중이었는데, 유임에 동의해 주면 정부 여당이 야당 몫 대법관을 보장하겠다는 식의 제안을 했다는 얘기가 돌면서 대법원을 정치적 흥정거리로 삼았다는 사실에 판사들이 동요했다.



이는 정치권력에 종속된 사법부에 대한 개혁과 반성 요구, 이전 정권에서 활동한 사법부 수뇌부의 퇴진 등을 요구하는 소장 판사들의 서명으로 전개된 이른바 '2차 사법파동'으로 이어져 결국 대법원장이 물러났다.



이후 정기승 대법원장 내정자 임명동의안이 부결되는 혼란이 이어진 끝에 새로 지명돼 취임한 10대 이일규 대법원장은 취임 2년여 만에 정년을 맞아 퇴임했다.



11대 김덕주 대법원장 때도 사법부 개혁을 촉구하는 소장 판사들의 '3차 사법파동'이 있었다.



이러한 혼란 와중에 노태우 정부에서 임명됐던 그가 물러난 결정적 계기는 김영삼 정부 출범 이후 공직자 재산 공개였다. 변호사 시절 투기 대상 지역에 9억원어치 부동산을 사들인 사실이 공개돼 거센 비판을 받으면서다.



문민정부 이후 취임한 윤관·최종영·이용훈·양승태·김명수(12∼16대) 대법원장은 모두 임기를 채웠다.

지난 16일 서울 서초구 대법원. 연합뉴스

대법원장 임기(6년)와 대통령 임기(5년)가 엇박자가 나는 탓에 정권이 바뀔 때마다 전임 정권에서 임명된 대법원장과의 '불편한 동거'가 반복됐다.



노무현 대통령 시절 임명된 14대 이용훈 대법원장은 임기 후반 이명박 정부 및 여당과 갈등을 겪었다. 이 대법원장 시절 진보 성향 법관 모임의 대명사처럼 통한 우리법연구회 판사들이 주요 자리에 배치되면서 갈등이 심화했다.



한나라당은 당시 이른바 '공중부양' 사건에서 민주노동당 강기갑 대표 무죄, 전국교직원노동조합 시국선언 무죄 등을 '좌편향 불공정 사법사태'로 규정하고 대법원장의 책임론을 제기했다.



이에 이 대법원장은 청사 출근길에 "사법부의 독립을 굳건히 지키겠다"며 외압에 굴하지 않고 원칙에 따라 대응해 나가겠다는 의지를 보이기도 했다.



법원 내에서 뛰어난 판사였고 대법관 퇴임 후에는 실력있는 변호사로 통했던 이 대법원장은 재임 기간 우리법연구회 중용 등으로 논란의 중심에 서면서도 한편으로는 '국민을 섬기는 사법부'를 내걸고 형사재판에서 수사기록보다 법정 진술을 중시하는 공판중심주의 강화, 민사재판에서 구술변론주의 확대 등 개혁적 시도로 사법부에 일대 변화를 가져왔다는 점에서는 높은 평가를 받았다.



이명박 전 대통령이 임명한 15대 양승태 대법원장은 강한 보수 성향의 엘리트 법관으로, 문재인 정부 때 재판 개입, 판사 성향 파악 등의 이른바 '사법농단' 의혹으로 곤욕을 치렀다.



당시 여권으로 사퇴 압력에 직면한 양 대법원장은 윤석열 전 대통령이 지휘한 서울중앙지검 수사까지 받고 헌정사상 검찰에 구속된 첫 대법원장이라는 오욕을 새겼다.

양승태 전 대법원장이 지난 2024년 1월 26일 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 연합뉴스

검찰은 양 대법원장을 비롯해 전·현직 판사 수십명을 재판에 넘겼다. 양 전 대법원장은 무려 47개 혐의로 기소됐다.



상고심 적체 해결을 위한 사법부 숙원 사업이었던 상고법원 도입을 목적으로 박근혜 정부의 도움을 받기 위해 각종 재판에 부당하게 개입한 혐의 등이 중심이었다. 양 전 대법원장은 지난해 1심에서 모든 혐의에 전부 무죄를 선고받았고 오는 11월 2심 선고를 앞두고 있다.



상고심 해결의 경우 역대 사법부에서 꾸준히 검토돼온 주제였다. 법원은 상고법원 설치, 고등법원 상고부 마련, 상고허가제 도입 등의 방안을 놓고 양 전 대법원장 시절 이전부터 오랫동안 검토를 해왔다. 다만 양 전 대법원장 들어 역점을 두고 추진한 상고법원 사안이 다른 문제와 맞물려 타깃이 됐다.



문재인 정부에서 임명된 16대 김명수 대법원장은 2020년 6월 임성근 전 고법 부장판사와 면담에서 국회의 탄핵안 의결 가능성을 언급하며 사표 수리 요청을 반려한 사실이 알려지며 논란이 됐다.



김 대법원장 측은 탄핵을 이유로 사표를 반려하지 않았다는 취지로 해명했으나 탄핵이 언급된 녹취록 공개로 거짓말 논란이 일었다.



당시 야당으로서 김 대법원장의 사퇴를 요구하던 국민의힘은 윤석열 정부가 들어선 후 이른바 '코드 인사' 문제를 지적하며 압박을 이어갔다.



김 전 대법원장 시절에는 역량 있는 고법 부장판사들을 법원장으로 보내지 않고, 각급 법원장을 소속법원 판사들의 '인기투표'로 사실상 뽑는다는 지적, 법원장 선임에 유리한 입장이자 유력한 후보군인 각 법원 수석부장판사 자리에 '측근'을 보임했다는 비판 등으로 논란이 일었다. 법관 승진제도 폐지, 판사들의 적시 사건처리를 유도할 정책 부재 등으로 '재판 지연'이 심화하면서 국민 불편이 가중됐다는 지적도 나왔다.



하지만 여러 논란 속에도 이용훈·양승태·김명수 대법원장은 모두 6년 임기를 채웠다.

지난 16일 서울 서초구 대법원에서 법원기가 바람에 펄럭이고 있다. 연합뉴스

조 대법원장은 사법연수원을 최상위로 수료한 뒤 재판 업무에 대부분의 경력을 보냈다. 독실한 불교 신자로 일선 판사 시절 외부인과 접촉하지 않는 법관으로 내부에선 널리 알려졌었다. 대외 활동을 많이 하는 법원행정처에서 근무한 적은 없다. '원칙론자'로 삼성 에버랜드 2심 재판장 시절에 1심보다 더 센 형을 선고한 바 있다.



조 대법원장에 대해선 지난 3월 윤석열 전 대통령에 대한 중앙지법 재판부의 구속취소 결정, 5월 이재명 대통령 공직선거법 상고심 파기환송 판결로 민주당 내에서 사퇴 압박이 이어졌다.



최근에는 지난 대선을 앞두고 한덕수 전 국무총리 등과 만난 자리에서 '이재명 사건은 대법원에서 알아야 한다'고 말했다는 의혹이 불거졌다.



이를 이유로 정치권 일각에서는 조 대법원장 탄핵도 거론되기 시작했다. 범여권에 속하는 조국혁신당의 조국 비상대책위원장은 이미 조 대법원장에 대한 탄핵소추안을 준비했다고 공개하기도 했다.



여권에서는 관련 의혹의 구체적인 정황이 드러날 경우 언제든 탄핵 카드를 꺼내 들 수 있다는 입장이다.

조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 지난 18일 서울 서초구 대법원에서 열린 전원합의체에서 자리하고 있다. 연합뉴스

다만 전날 조 대법원장은 관련 의혹에 대해 "한 전 총리와는 물론이고 외부의 누구와도 논의한 바가 전혀 없으며, 거론된 나머지 사람들과도 제기되고 있는 의혹과 같은 대화 또는 만남을 가진 적이 없음을 명백히 밝힌다"며 정면 반박했다. 대법원장이 특정 의혹에 대해 이처럼 공개적으로 반박 입장을 표명한 것은 이례적이다.



법원 내부에선 사법부 수장을 향한 노골적 사퇴 압박에 당혹스러워하는 분위기가 역력하다. 법조계에서도 사법부 독립 침해를 우려하는 목소리가 크다.



익명을 요구한 한 부장판사는 "노골적 삼권분립 침해"라며 "이렇게 나가라고 해서 나간다면 너무나 나쁜 선례가 될 것"이라는 의견을 냈다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지