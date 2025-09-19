‘검찰청 해체 앞두고’…檢, 코인업자 수뢰 혐의 현직 경찰서장 등 압수수색 [사건수첩]

검찰이 코인 투자 관련 사건을 수사하면서 뇌물수수 등 혐의로 서울지역 경찰서장 등 현직 경찰 2명에 대한 압수수색을 벌였다.

수원지검(검사장 박재억)은 18일 뇌물수수 등 혐의로 서울 모 경찰서 서장인 A 총경에 대해 압수수색 영장을 집행했다.

수원지검. 뉴스1

A 총경은 최근 코인 투자 관련 사건 피의자 B씨로부터 여러 차례에 걸쳐 수천만원을 건네받은 혐의를 받는다. 검찰은 A 총경이 수사를 무마해 주는 대가로 뇌물을 챙긴 것으로 보고 있다.

앞서 검찰은 사기 혐의를 받는 B씨를 조사하는 과정에서 A 총경과 관련한 수상한 자금 흐름을 파악해 수사에 착수했다.

A 총경은 “B씨에게 투자 개념으로 5000만원을 건넸다가 이자를 더해 되돌려 받은 것”이라며 “수사를 무마했다는 것도 사실무근이며 서울경찰청에 소명한 내용”이라고 해명했다.

검찰은 경찰관 C씨에 대해서도 코인 관련 사건 피의자에게 금품을 받은 정황을 확인해 이날 압수수색했다. 검찰은 확보한 자료를 분석해 A 총경 등의 진술과 대조할 방침이다.

