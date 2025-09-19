강남·잠실도 대규모 복합 개발 길 열렸다

서울 강남과 잠실에서도 대규모 복합 개발을 유도해 노후화한 도시 환경을 대대적으로 개선하는 이른바 ‘도시 정비형 재개발사업’을 할 수 있는 길이 열렸다. 높이 기준, 용적률 체계 등도 대폭 개선된다.



서울시는 17일 제15차 도시계획위원회에서 이 같은 내용의 ‘2030 도시·주거 환경 정비 기본 계획 변경안’을 수정 가결했다고 18일 밝혔다.



우선 도시 정비형 재개발사업 대상 지역에 동북권의 창동·상계, 동남권 강남과 잠실이 추가된 게 눈에 띈다. 시는 동북권은 서울아레나를 비롯한 문화·창업 거점과 연계한 주변 지역 개발 촉진, 동남권은 대규모 개발을 통한 세계적 기업 유치 등 도시 경쟁력 향상 효과를 기대하고 있다.



시는 또 영등포 도심의 경우 기준 높이를 삭제해 여의도 도심과 연계한 성장 거점으로 발전을 유도하기로 했다. 용산 등 광역 중심과 마포·공덕 지역의 기준 높이는 각 150m, 다른 지역은 기준 높이 130m를 일괄 설정해 규제를 완화한다.



도시 정비형 재개발 구역의 일반 상업 지역과 준주거 지역 허용 용적률은 지구단위계획과 동일한 조례 용적률의 1.1배로 상향한다. 이를 통해 일반 상업 지역은 공공 기여 추가 부담 없이도 용적률이 80% 개선된다. 상업 지역의 비주거 비율도 20%에서 10%로 완화한다.



또 노인 주거 복지시설 같은 시니어 주택 활성화와 숙박 인프라 확충을 위한 용적률 등 다양한 인센티브가 도입된다. 이번 수정 가결 사항은 다음 달 중 고시 이후 재개발사업에 반영돼 추진될 예정이다.



시는 용산역 중심의 보행 네트워크 구축 등 이용자 편의성과 환경 요소를 대폭 강화한 ‘용산국제업무지구 도시개발 구역 지정 및 개발 계획 변경안’(조감도)도 수정 가결했다.



조남준 시 도시공간본부장은 “시민들을 위한 체감도 높은 도시 정비형 재개발사업 개선 방안을 마련했다”며 “시민과 함께 새로운 도시 공간을 조성해 시의 글로벌 도시 경쟁력을 강화하겠다”고 강조했다.

