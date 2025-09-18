김석기 의원, KTX 1500 회 이용 감사패 수여

국민의힘 김석기 국회의원(경북 경주)은 18일 국회 외교통일위원장실에서 한국철도공사로부터 KTX 1500회 이용 우수고객 감사패를 수여 받았다고 밝혔다 .

한국철도공사에 따르면, 김 의원은 국회의원 당선 이후 약 9년간 1500 회 이상 KTX 를 이용해 경주와 서울을 오갔다 .

국민의힘 김석기 국회의원은 18일 국회 외교통일위원장실에서 한국철도공사로부터 KTX 1500회 이용 우수고객 감사패를 수여 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 차성열 한국철도공사 여객사업본부장, 김석기 국회의원). 김석기 국회의원실 제공

직접 감사패를 전달한 차성열 한국철도공사 여객사업본부장은 “9년 동안 1500회라는 기록은 의정활동의 진정성과 헌신을 보여주는 상징적 사례”라고 말했다 .

이는 국회의원 당선 이후 의정 활동과 지역 현안을 챙기기 위해 쉼 없이 뛴 결과로 , 김석기 의원은 “하루도 허투루 쓰지 않았다”는 소회를 밝혔다 .

김 의원은 “1500회의 KTX 이용은 단순한 이동이 아니라 현장 중심 정치의 발자취” 라며 “기차 안에서 정책을 구상하고 자료를 검토하는 등 의정 활동에 큰 도움이 됐다”고 강조했다 .

또 “오는 10월말 APEC 개최는 경주의 역사와 문화가 세계로 뻗어나갈 기회이며 , 지역 경제에도 새로운 성장 동력이 될 것” 이라며 “앞으로도 더 열심히 뛰면서 중단 없는 경주 발전과 대한민국의 변화와 성장을 위해 최선을 다하겠다”수상소감을 밝혔다.

