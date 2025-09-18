英 "트럼프 방문 계기 美 투자유치 280조 원"

영국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 국빈방문을 계기로 1천500억파운드(약 283조7천억원)에 달하는 미국 기업 투자를 유치했다고 영국 정부가 18일(현지시간) 밝혔다.



영국 총리실은 영국 국빈 방문 중 발표된 투자 유치로는 역대 최대 규모라고 설명했다.

18일 체커스에서 만난 스타머 총리와 트럼프 대통령. AFP연합뉴스

자산관리업체 블랙스톤은 향후 10년간 영국에 총 1천억 파운드(189조2천억원) 투자를 약속했다.



부동산 투자 회사 프로로지스는 케임브리지 바이오메디컬 캠퍼스 등 생명과학·첨단과학 분야에 39억 파운드(7조4천억원)를 추가 투자하기로 했다. 데이터 마이닝 기업 팰런티어는 영국 방위산업에 15억 파운드(2조8천억원)를 투자할 계획이다.



영국 총리실은 이같은 투자로 영국 전역에 양질의 일자리 7천600개가 창출될 것으로 기대했다.



키어 스타머 총리는 "우리는 뛰어난 국내 자원을 지원하고 세계적 수준의 산업을 지키며 미국과 같은 우방국과 글로벌 동맹을 강화하면서 우리나라를 더 잘 살게 할 수 있다"고 강조했다.



1기 때인 2019년 이미 영국을 국빈 방문한 트럼프 대통령은 외국 정상으로는 처음으로 영국을 두 번째로 국빈 방문 중이다.



스타머 총리는 지지율 급락, 지도부 혼란 등 난국을 경제 활성화로 타개하려 노력하고 있으며, 이를 위해 오랫동안 영국 왕실에 대한 호감을 공개적으로 표시해온 트럼프 대통령에게 경제 협력 강화를 끌어내는 데 이번 국빈 방문을 활용하고 있다.

<연합>

