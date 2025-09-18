한국GM 노사, 임금협상 잠정 합의…22∼23일 노조 찬반 투표

한국지엠(GM) 노사가 19차례에 걸쳐 임금협상 교섭을 진행한 끝에 잠정합의안을 마련했다.



18일 전국금속노동조합 한국GM지부에 따르면 노사는 이날 19차 임금협상 교섭에서 일시·성과급 1천750만원 지급과 기본급 9만5천원 인상을 포함한 잠정합의안을 도출했다.

한국GM. 연합뉴스

잠정합의안에는 협상 타결 시 일시금 500만원을 비롯해 성과급 700만원과 격려금 550만원 등 총 1천750만원을 지급하는 내용이 담겼다.



노사는 월 기본급 9만5천원 인상(호봉승급 포함)과 함께 기타근무 생산장려 수당 신설, 조립T/C수당 인상 방안 등에도 합의했다.



노사는 이에 앞서 직영 정비센터와 부평공장 유휴 부지 매각 현안과 관련해 "미리 정해진 결과가 없음을 전제로 고용안정특별위원회를 이어 나간다"고 정했다.



노조는 오는 22∼23일 잠정합의안에 대한 조합원 찬반 투표를 진행한다. 투표인 과반수가 협상안에 찬성하면 임금 협상은 최종 타결된다.



노조 관계자는 "잠정합의안 도출에 따라 오는 19일부터 모든 투쟁 지침을 중단하고 남은 절차를 이행할 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지