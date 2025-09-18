한화에어로, K9 자주포 24문 노르웨이에 추가 수출

한화에어로스페이스가 노르웨이와 K9 자주포 추가 수출 공급 계약을 체결한다.



18일 방산업계에 따르면 한화에어로스페이스는 노르웨이 국방물자청과 K9 자주포 24문을 공급하는 내용의 계약을 조만간 체결할 예정이다.

지난 2월 21일 현지연합훈련단 소속 K9A1자주포가 연합사격 훈련 간 표적을 향해 155mm 포탄을 발사하고 있다. 연합뉴스

한화에어로스페이스 관계자는 "계약 관련 사항은 자세히 확인해 줄 수는 없다"고 말했다.



한화에어로스페이스는 지난 2017년 당시 방산 부문 자회사인 한화지상방산을 통해 노르웨이에 K9 자주포 24문을 공급하는 계약을 체결한 바 있다.



당시 K10 탄약운반장갑차 6대 공급 계약도 함께 맺으며 총 2천452억원 규모의 계약이 성사됐다.



K9 자주포는 노르웨이 외에 튀르키예, 폴란드, 핀란드, 에스토니아, 이집트, 인도, 호주, 루마니아 등에서도 현재 운용하고 있다.



한화에어로스페이스는 지난달에는 베트남과 K9 자주포 20문을 2억5천만달러(약 3천500억원)에 공급하는 계약을 체결하며 K9의 첫 동남아 진출 성과를 냈다.

