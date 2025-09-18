한경협, 10월 21일 상생협력 채용박람회…4대 그룹 참여

한국경제인협회는 고용노동부, 동반성장위원회 등과 공동으로 다음 달 21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 '2025 상생협력 채용박람회'를 개최한다고 18일 밝혔다.
취업포털 '사람인'을 통해 온라인 채용관도 다음 달부터 3개월간 운영한다.
이번 박람회에는 삼성, SK, 현대차, LG 등 주요 그룹 11곳을 비롯해 우수 협력업체 300여개 사가 온오프라인으로 참여할 예정이다.
한경협은 "경제계가 공동 상생 채용 박람회를 개최하는 것은 2010년 이후 15년 만이다"라면서 "청년 고용 문제 해결을 위해 경제계도 적극 나서야 할 때라는 공감대가 형성된 것"이라고 말했다.
당일 행사장에는 기업체용관, 인공지능(AI) 강소기업 특화 채용관, 커리어관, 취업역량관 등이 운영될 예정이다.
김창범 한경협 상근부회장은 "청년실업과 중소기업 구인난이 모두 심각한 상황에서 이번 박람회가 두 마리 토끼를 잡는 마중물이 되기를 바란다"며 "앞으로도 경제계가 청년·중소기업 상생 지원 프로젝트에 적극 나설 것"이라고 말했다.
