“미국이 북한 됐다”…‘MAGA’ 비난 지미 키멀 쇼 중단에 누리꾼 분노

미국 ABC 방송 간판 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브!’의 진행자 지미 키멀. AFP 연합뉴스

미국의 강성 우파 청년 활동가 찰리 커크 사망 관련 발언으로 ABC 방송 간판 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브!’가 무기한 방송 중단에 놓이자, 현지 누리꾼들 사이에서 ‘여기가 북한이냐’ 등 도널드 트럼프 행정부를 겨냥한 비난이 쏟아진다.

AFP와 로이터통신 등에 따르면 월트디즈니컴퍼니(디즈니) 산하 ABC방송 대변인은 “지미 키멀 라이브가 무기한 (다른 프로그램으로) 대체될 것”이라고 지난 17일(현지시간) 밝혔다.

최근 방송에서 “마가(MAGA) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 아이를 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고, 그것으로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하면서 우리는 새로운 저점을 찍었다”던 키멀의 방송 발언이 문제가 됐다.

‘마가’는 ‘Make America Great Again’의 줄임말로 도널드 트럼프 대통령의 대선 구호이기도 했다.

키멀은 백악관에서 있었던 트럼프 대통령의 추모 발언 영상을 가리키며 “4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식”이라고도 조롱했다. 그는 이전에도 트럼프 대통령과 여러 정책을 꾸준히 비판해 온 터다.

브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 키멀의 발언을 문제 삼아 지역 방송사들에 이 프로그램 방송을 중단하라고 요구했다. 이와 관련해 FCC가 조사를 개시할 수 있으며, 왜곡된 발언이 반복될 경우 방송사들에 벌금을 부과하거나 허가를 취소할 수 있다고 경고했다.

이렇다 보니 미 언론은 카 위원장의 위협에 트럼프 대통령의 의중이 반영됐을 것으로 해석했다. CBS 방송에서 트럼프 대통령의 심기를 건드리는 농담을 반복해 온 스티븐 콜베어의 ‘더 레이트 쇼’도 높은 시청률에도 폐지 결정이 내려지는 바람에 콜베어가 퇴출당한 바 있어서다.

심지어 영국을 국빈 방문 중인 트럼프 대통령은 해당 프로그램 방송 중단에 대해 유감없이 기쁨을 드러내기까지 했다. 그는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 “미국에 희소식: 시청률로 고전하던 지미 키멀쇼가 폐지됐다”고 썼다.

키멀의 인스타그램에는 트럼프 대통령을 겨냥한 비난이 눈에 띈다. 한 누리꾼은 “말문이 막힌다”며 “미국은 이제 북한이 됐다”고 개탄했다. 이 글에는 “아마도 러시아와 좀 더 비슷한 것 같다”라는 댓글이 달렸다. 이 외에 “당신은 아무것도 잘못한 게 없다”거나 “키멜과 함께 하겠다” 등 그를 응원하는 누리꾼들의 반응이 이어졌다.

