김정기 대구시장 권한대행, 지방시대위원회 방문…‘5극 3특’ 전략 논의

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 18일 지방시대위원회를 방문해 조봉업 기획단장과 ‘5극 3특’ 국가균형성장전략에 대한 정부의 추진 상황과 대구와 경북의 대응 방안에 대해 심도 있는 대화를 나눴다고 밝혔다.

‘5극 3특’ 전략은 수도권 1극 체제를 극복하기 위해 5개의 초광역권(수도권, 부·울·경 동남권, 대경권, 중부권, 호남권)과 3개의 특별자치도를 중심으로 국가 균형성장을 견인하는 정책이다.

김정기 대구시장 권한대행(왼쪽)이 조봉업 기획단장과 만나 ‘5극 3특' 전략을 논의하고 있다. 대구시 제공

앞서 대구시는 이런 정부의 정책 방향에 맞춰 지난 8월 13일부터 ‘대구경북 공동협력 테스크포스(TF)’를 구성·운영해 오고 있다. 앞으로 지방시대위원회와 소통하며 구체적인 실행계획을 마련할 예정이다.

조봉업 기획단장은 “대구가 TF를 구성해 선제적으로 대응한 점이 매우 인상적”이라며 “앞으로 경북과 협력해 대경권의 강점을 살린 실행계획을 마련하고, 지방시대위원회와도 긴밀한 협조체계를 구축해 나가길 바란다”고 당부했다.

김정기 권한대행 행정부시장은 “‘5극 3특’ 국가균형성장전략은 대구와 경북이 새로운 도약의 기회를 맞을 수 있는 중요한 정책”이라며 “대경권이 대한민국의 핵심 발전축으로 자리매김할 수 있도록 정부와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

