조지아선 “한국인 근로자 돌아와야” 연일 촉구

미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 한국인 300여명이 일시 구금됐다 한국으로 귀환한 사태를 두고 현지에서 한국인 노동자 복귀를 촉구하는 의견이 제기됐다. 비자 제도에 대한 불만도 잇따르는 가운데, 미 연방의회 측은 이번 사건이 한·미 관계를 해치는 요인으로 작용하고 있다고 분석했다.

미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자가 지난 12일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 주차장에서 가족과 만나고 있다. 연합뉴스

트립 톨리슨 조지아주 서배너 경제개발청장은 17일(현지시간) 조지아주 현지 매체 서배너 모닝 뉴스에 “(한국인 노동자가) 돌아오는 것은 매우 중요하다”고 목소리를 높였다. 현대차 공장에 일하던 한국인은 임직원들에게 배터리 셀 기술을 가르칠 수 있는 유일한 인력이라는 이유에서다. 서배너 경제개발청은 민간 조직이지만, 조지아주 정부와 협력해 지역 경제 성장 촉진을 도모하는 기구다. “우리는 한국인들에게 의지하고 있다”고 속내를 밝힌 톨리슨 청장은 팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관과 함께 지난주 미시간주 디트로이트에서 현대차 경영진과 만나 “한국인 귀환을 위한 많은 논의를 했다”고 밝혔다.



현지에서는 비자 제도 개선을 요구하는 목소리도 끊이지 않고 있다. 크리스 클락 조지아주 상공회의소장은 전날 미국 비자 제도 개선 필요성을 강조했던 브라이언 켐프 조지아 주지사에 이어 “공장을 지으러 온 한국, 일본, 독일 노동자들을 위해 비자 제도의 전면적 개편이 필요하다”며 “그것이 장기적으로 볼 때 조지아 노동자들에게도 이득”이라고 힘주어 말했다. 그러나 이번 사태로 구금됐던 한국인 근로자들과 국민이 받은 충격이 큰 상황에서 비자 문제를 포함한 재발 방지책이 마련되기 전에 근로자들이 복귀하긴 쉽지 않을 것이라는 분석이 나온다.



미 연방의회 싱크탱크 의회조사국(CRS)은 지난 12일 공개한 보고서에서 이번 사건으로 “양자 관계에 대한 한국의 우려가 제기됐다”고 평가했다. 그러면서 의회에 계류된 법안을 소개하며 “한국 국적자에 대한 고숙련 비자를 제공할 수 있다”고 전했다. 해당 법안은 한국계인 영 김 하원의원(공화·캘리포니아)이 지난 7월 발의한 것으로, 연간 최대 1만5000개의 한국인 전문직 취업비자(E-4)를 발급하는 것을 골자로 한다.

긴장감 휩싸인 美 현대차 공장 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 근로자들이 미국 이민당국에 구금됐다 풀려나 한국으로 귀국한 가운데, 17일(현지시간) 조지아주에서 이들을 다시 미국으로 돌아오게 하는 방안을 논의하고 있다는 보도가 나왔다. 사진은 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 공장 전경. 엘러벨=연합뉴스

한편 정부는 미국 비자 문제 개선을 위한 범정부 태스크포스(TF)를 발족했다. 조현 외교부 장관은 지난 12일 국장급에서 수석대표를 맡는 비자 워킹그룹이 곧 출범할 것이라 한 바 있다. 정무적 판단보다는 한·미 양국 실무급 대화 채널을 가동해 당장 빠른 적용이 가능한 조치를 협의해 제도 개선 효과를 내겠다는 취지로 보인다.



신속하게 TF가 만들어진 만큼 단기 상용 비자인 B-1 권한 및 발급 대상 확대 방안을 비롯해 대미 투자 한국 기업을 위한 별도 비자 데스크 설치, 10년 넘게 미 의회 문턱을 넘지 못하고 있는 전문인력 별도 비자 할당 신설 관련 입법 등 장단기적 사안이 본격적으로 논의될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지