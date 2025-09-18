특검 재판 서두르는 법원… 판사 충원·재판 중계 추진

서울중앙지법이 이른바 ‘3대 특별검사’(내란·김건희·채해병 특검팀) 사건의 신속한 재판을 위해 내란 사건 재판부에 법관 1명을 추가 배치하는 등 지원 강화에 나섰다.



중앙지법은 18일 내란 사건을 맡고 있는 형사25부(재판장 지귀연)에 일반 사건을 담당할 법관 1명을 추가 배치하는 등 재판지원 방안을 마련했다고 밝혔다. 형사25부는 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의, 김용현 전 장관의 내란 중요종사임무 혐의, 조지호 전 경찰청장 및 김봉식 전 서울경찰청장의 내란 중요종사임무 혐의 사건을 맡고 있다.

서울 서초구 중앙지방법원 모습. 연합뉴스

재판부가 특검 사건의 접수 건수와 난이도, 전체 업무량 등을 감안해 일반 사건의 배당 조정이나 재배당을 요청할 경우에도 적극 검토하기로 했다. 특검 사건 재판에 집중하는 환경 마련을 위해서다. 법원은 특검 사건 재판부의 참여관, 주무관, 속기사 등 직원 충원과 형사합의부 증설을 위한 법관 증원을 법원행정처에 요청했다. 청사 내 형사법정도 증설할 계획이다. 또한 ‘서울법원종합청사 재판중계준비팀’을 꾸리는 등 특검 사건 재판의 중계 방안을 마련하기로 했다. 이는 12일 열린 전국 법원장회의에서 내란 특검 사건의 신속·공정한 진행을 위해 사법행정적 지원을 해야 한다는 의견이 상당수 제기된 데 따른 것이다. 중앙지법 관계자는 “특검 기소 사건이 본격적으로 법원에 접수가 되고 있는 상황에서 재판의 신속하고 원활한 진행을 위한 고민 끝에 마련한 방안”이라고 밝혔다.



한편 문형배 전 헌법재판소장 권한대행은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 올해 3월 중앙지법 형사25부가 윤 전 대통령의 구속을 취소한 결정에 대해 “법리상 의문점이 있다”며 “이제라도 보통항고를 해 상급심에서 시정 여부를 검토할 기회를 갖는 것이 좋을 것 같다”고 밝혔다.



우리법연구회에서 활동한 송승용 중앙지법 부장판사는 전날 법원 내부 통신망에 글을 올려 “현 상황에 대한 침묵, 무대응과 방관은 사태를 돌이킬 수 없는 파국으로 몰고 갈지도 모른다”면서 조희대 대법원장이 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송 판결에 대한 유감 표시를 해야 한다고 주장했다. 더불어민주당 정청래 대표는 이날 민주당·광주시 예산정책협의회에서 송 부장판사의 글을 인용하며 “왜 그렇게 번갯불에 콩 볶아 먹듯 처리했는지 (조 대법원장은) 지금이라도 입장을 밝혀야 한다. 이는 제 주장이 아니라 송승용 부장판사가 한 일침”이라고 말했다. 조 대법원장을 겨냥한 여권의 공세 수위가 높아지는 가운데 이달 25일 열리는 전국법관대표회의 ‘상고심 제도 개선 관련 토론회’에서 관련 논의가 이뤄질지 관심이 모인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지