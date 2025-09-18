[단독] 민원 발빼는 지자체… 헛도는 해상풍력

#1. 올 2월 전남 영광군은 관할 공유수면에서 진행 중인 해상풍력 사업과 관련해 민원인으로부터 영광군·사업자·민원인 ‘3자 대면’ 협의를 요청받았다. 그러나 영광군은 사업자에게 보낸 공문에서 “점용·사용 허가 승인 조건에는 해당 사업으로 인해 민원이 발생한 경우 사업자가 이를 전담해 해결하도록 돼 있다”며 사실상 사업자에게 관련 조치를 전부 떠넘겼다. 공유수면법에 따르면 지방자치단체가 공유수면관리청 역할을 맡고 해상풍력 사업자에게 점용·사용 허가를 내주도록 하고 있다. #2. 인천 옹진군은 해상풍력 사업자에게 공유수면 점용·사용 허가를 내주면서 관련 서류에 “(어업 면허를 받은 어장이) 시설물 설치 예정지와 약 36㎞ 떨어져 있으나, 시설물 설치 및 운영 시 어업인 민원을 예상해 진행 바란다”고 명시했다. 허가 조건으로 현재 제기되지 않은 민원까지 ‘예상’해 대응하라는 것인데, 여기서 명시된 ‘36㎞’는 서울시청과 수원시청 간 거리와 유사하다. 서울시청 공사를 하면서 수원시청이 제기할 수 있는 민원까지 대응하라고 조건을 단 셈이다.

두산에너빌리티 10MW 해상풍력발전기. 두산에너빌리티 제공

정부가 재생에너지 중심 에너지 대전환을 국정과제로 정하고 해상풍력 보급에 속도를 내는 가운데 공유수면 점용·사용허가 절차를 주도하는 지자체가 법령상 근거 없이 과도하고 비현실적인 요구로 사업을 지연시키는 경우가 빈번한 것으로 나타났다. 불필요한 지역 내 갈등을 줄이기 위해서라도 지자체 간 편차가 큰 허가 절차를 개선해야 한다는 지적이다.

18일 기후단체 기후솔루션에 따르면 국민 300명이 이 같은 내용을 담아 2020년부터 최근까지 확인된 전남 영광군·여수시, 인천 옹진군, 충남 태안군의 위법·부당 행위에 대한 공익감사를 19일 감사원에 청구할 예정이다.

대상이 된 지자체는 민원 발생 부담을 회피하기 위해 법령상 권리자가 아닌 일반 민원인 동의서까지 사업자에게 요구해 과도한 의무를 부과해오고 있다는 게 청구인 측 주장이다. 실제 공유수면법 시행령은 권리자 범위를 수산업법상 입어자·어업면허권자 등으로 명시하고 있다. 청구인 측은 “신청 사업자가 요구에 응하지 않을 경우 허가 신청이 반려될 것이 예정돼 사실상 법적 근거가 없는 의무 이행을 강제하는 위법 행위”라고 밝혔다.

영광군 사례처럼 의견수렴 절차 이행 의무를 신청 사업자에게 부당하게 전가하는 행태에 대해서도 문제 제기할 예정이다. 청구인 측은 “실질적 이해관계자인 인근 어민들은 지자체에 직접 의견을 개진할 기회를 얻지 못하고, 어업 관련 지식이 부족한 신청 사업자와 소통해야 하는 상황에 처하게 됐다”고 지적했다.

이번 공익감사를 계기로 전국 지자체에 공유수면 허가와 관련해 명확한 행정 지침이 제시돼야 한다는 게 이들 주장이다. 청구인 측은 “행정 절차의 투명성 확보와 명확한 지침 마련이 시급한 상황”이라며 “감사로 절차가 투명해진다면 지자체·어민·사업자 간 사회적 갈등이 해소되고 해상풍력 발전 사업의 예측가능성이 제고돼 사업 지연으로 인한 국가적 손실을 막을 수 있다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지