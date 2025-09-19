삼성, AI 비서 강화한 ‘갤럭시 S25 FE’ 출시

삼성전자가 19일 ‘갤럭시 S25 FE’, ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’, ‘갤럭시 버즈3 FE’를 국내 출시한다고 18일 밝혔다. 앞서 애플이 아이폰 17시리즈 공식 출시일을 19일로 정해 양사 간 치열한 대결이 예상된다.

삼성전자 모델들이 18일 '갤럭시 S25 FE', '갤럭시 탭 S11 시리즈', '갤럭시 버즈3 FE'를 소개하고 있다.

갤럭시 S25 FE는 ‘One UI 8’을 탑재해 사용자에게 ‘갤럭시 AI’ 경험을 제공한다. 특히 사용자의 위치·시간·사용 습관을 바탕으로 맞춤형 정보를 추천해주는 ‘나우 브리프’ 등 개인화된 AI 기능을 지원한다. 또 실시간으로 노이즈를 줄여주는 ‘오디오 지우개’, 인공지능(AI)을 기반으로 보이스피싱 의심 여부를 탐지해 알려주는 ‘보이스피싱 의심 전화 알림’ 등 다양한 AI 기능도 추가됐다. 6.7형 120㎐ ‘다이내믹 AMOLED 2X 디스플레이’와 4900㎃h의 대용량 배터리도 탑재됐다.



갤럭시 탭 S11 시리즈는 대화면에 최적화된 최신 갤럭시 AI와 제미나이(Gemini), 고성능 칩셋을 탑재해 보다 향상된 생산성을 제공한다. 사용자는 ‘멀티윈도우’ 기능으로 스크린에 최대 3개의 앱을 띄우고, AI기능까지 활용할 수 있다. S펜은 육각형 모양으로 새롭게 디자인됐다.



갤럭시 버즈3 FE는 강화된 액티브 노이즈 캔슬링 기능과 전작 대비 더욱 커진 스피커를 적용했다. 스마트폰을 꺼내지 않고 제미나이를 호출해 일정이나 메시지를 확인하는 등 다양한 AI 기능도 지원된다. 또 갤럭시 스마트폰과 연결한 후 ‘실시간 통역’ 기능을 활용해 외국어 콘텐츠를 사용자의 언어로 들을 수 있다.

