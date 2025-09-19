‘사업보국’ 경영 철학 구체화… 청년실업 해소 앞장

삼성이 18일 발표한 ‘5년간 6만명 신규 채용’ 계획은 사업보국(事業報國)과 인재제일(人才第一) 경영 철학을 구체화해 실행해 옮긴 사례라는 평가가 나온다.



삼성의 대규모 채용 선언은 이번이 처음이 아니다. 2022년 5월 이재용 삼성전자 회장은 ‘5년간 8만명 신규 채용’ 계획을 밝힌 뒤 실천해왔다. 삼성은 2018년부터 2020년까지 3년간은 4만명 이상을 채용한 것으로 알려졌다.

서울 서초구 삼성전자 사옥에서 깃발이 바람에 날리고 있다. 연합뉴스

삼성이 국내 주요 그룹 중 유일하게 유지하고 있는 대규모 공채 제도도 사업보국·인재제일의 대표 사례로 꼽힌다. 공채 제도의 경우 인력 선발과 교육에 대규모 비용이 들어 기업 입장에선 상당한 부담으로 작용하지만, 삼성은 청년들에게 공정한 기회와 진로 선택의 예측 가능성을 제공하는 측면에서 70년간 이어가고 있다.



이 회장은 그간 기업의 가장 중요한 존재 가치로 ‘국내 경제 기여’와 ‘일자리 창출’을 강조해왔다. 그는 2021년 “기업인의 한 사람으로서 더 많은 일자리를 만들지 못해 무거운 책임감을 느낀다”며 “저와 삼성은 세상에 없는 기술, 우리만이 잘할 수 있는 분야에 더 많이 투자하고, 더 좋은 일자리를 만들겠다”고 약속했다.



이 회장은 지난 6월 이재명 대통령과 재계의 첫 만남 자리에서도 “삼성은 예정된 국내 투자와 고용을 차질 없이 이행해 어려운 경제 상황을 헤쳐나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.



대규모 채용은 미래 먹거리를 육성하는 삼성의 핵심 전략이기도 하다.



일례로 삼성이 이번에 집중 채용을 선언한 바이오 분야는 지난 몇 년간 매출과 영업이익이 급성장 중이다. 최근 삼성바이로직스는 올해 누적 수주액 5조2435억원을 달성했다고 발표했는데, 이는 8개월 만에 지난해 전체 수주 금액(5조4035억원)에 육박하는 성과다.

반도체와 부품 사업은 최근 테슬라, 애플 등 업계 ‘큰손’들의 계약을 잇달아 따내며 승전보를 올리고 있다. 인공지능(AI) 분야는 지난해 세계 최초의 AI 스마트폰 ‘갤럭시 S24 시리즈’를 출시하며 AI폰 시장을 선점했고, 최대 경쟁사인 애플보다 한 걸음 앞서있다는 평가를 받는다.



삼성의 발표 이후 4대 그룹인 SK, 현대차, LG와 포스코·한화 등 주요 그룹들도 일제히 대규모 채용 계획을 공개하며 재계가 청년 일자리 창출 총력전에 나선 모습이다.

SK그룹은 연말까지 상반기 채용 규모에 버금가는 4000여명을 추가로 채용해 올해 채용 규모를 총 8000여명으로 확대한다. 그룹이 중점 추진하는 AI, 반도체, 디지털전환(DT) 경쟁력 강화를 위해 국내외 이공계 인재 위주로 채용에 나설 계획이다.

현대차는 올해 7200명의 청년 인력을 채용한다. 전동화 및 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 인력과 신규 차종 개발, 품질·안전 관리 강화, 글로벌 사업 관련 분야 인력이 신규 채용 대상이다.



LG그룹은 3년간 1만명을 신규 채용할 계획으로, 그중 신입은 7000명 수준이다.



포스코그룹도 청년 일자리 창출을 위해 올해 신규 채용 규모를 2600명에서 3000명 수준으로 확대한다. 포스코그룹은 이 같은 규모를 유지하며 향후 5년간 1만5000개의 양질의 일자리를 창출할 계획이다.



한화그룹은 30개 계열사 하반기 채용 규모를 상반기 대비 1400여명 늘리며 올해 총 5600명을 채용한다. HD현대도 올해 1500명을 신규 채용하고 2029년까지 조선·건설기계·에너지 부문 등 19개 계열사에서 1만명을 새로 뽑을 예정이라고 밝혔다.

