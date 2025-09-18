한국계 첫 美 이민법원 판사 돌연 해임

한국계 미국인으로는 처음으로 미국 연방 이민법원 판사로 발탁돼 뉴욕에서 재직 중이던 데이비드 김(한국명 김광수·사진) 판사가 돌연 해임된 것으로 전해졌다.



17일(현지시간) 미국 뉴욕 현지언론 ‘더시티’ 등에 따르면 김 판사는 이달 초 이민법원에서 난민 사건 심리를 진행하던 중 법무부 이민심사국(EOIR)으로부터 해고 통지 이메일을 받았다.



이메일에는 당일부터 해고 효력이 발생한다는 내용이 적혀있었고, 김 판사는 재판을 중단하고 법원을 떠난 것으로 알려졌다.



연방 이민법원 판사를 이메일로 해고하는 것은 이례적인 일로, 김 판사는 원론적인 해고 사유 외에 구체적인 이유도 듣지 못한 것으로 전해졌다. 김 판사는 해고되기 쉬운 2년의 수습 기간을 이미 통과한 상태였다.



김 판사는 서울 출생으로 16세에 미국으로 건너가 뉴욕을 중심으로 오랫동안 이민법 전문 변호사로 활동했다. 이민법 전문인 그는 2022년 한인 최초로 연방 이민법원 판사로 임명됐다.



그는 사회관계망서비스(SNS)에 “더 이상 미 이민국 판사가 아니라는 소식을 알리게 돼 매우 슬프다”며 “이유도 없이 해고된 것은 40년 넘게 일해온 경력 중 처음”이라고 했다. 이어 그는 “지금의 미국은 제가 처음 이곳에 도착했을 때와는 많이 달라졌다”면서도 “여전히 이 나라는 위대하며 정의와 민주주의가 승리할 것이라고 믿는다”고 적었다.



더시티는 “이번 해고는 트럼프 행정부가 이민법원 개편을 서두르는 중에 이뤄졌다”며 “일부 판사를 해임하고, 수백명의 군사법원 판사들을 그곳으로 배치한 뒤 370만건 이상 쌓여있는 기록적인 적체를 줄이려 하고 있다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지