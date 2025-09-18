[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 19일 (금요일)

쥐

96년생 지금은 슬럼프지만 길어지지는 않다.

84년생 말로 인한 구설수가 있겠구나.

72년생 계획과 진행은 같은 시기에 일어난다.

60년생 뜬소문에 연연하면 다 잡은 고기 놓친다.

48년생 과거에 집착하면 심적 고통이 커진다.

36년생 사람들 뒤에서 몸을 숨기는 것이 좋겠다.

소

97년생 구두로 약조하기보다는 서면으로 하라.

85년생 재물이 풍성하니 마음도 여유롭다.

73년생 이성을 잃으면 얻는 것보다 잃는 것이 많다.

61년생 모양새를 갖추지 않으면 어려움이 예상된다.

49년생 결과가 늦게 나와도 느긋하게 기다려라.

37년생 개인위생에 관심을 기울여야 건강을 지킨다.

범

98년생 생각대로 안 된다면 침묵으로 일관하라.

86년생 어둠이 사라지고 빛이 밝게 비쳐온다.

74년생 시작보다는 마무리에 신경 쓸 시점이다.

62년생 자존심은 버리고 있는 그대로 보여주어라.

50년생 명령적인 어조는 타인에게 부담을 준다.

38년생 과민하게 반응하는 것은 자신에게 해롭다.

토끼

99년생 자신의 신용을 회복하는 것이 최우선이다.

87년생 주변 사람들과 작은 충돌이라도 피하라.

75년생 준비된 자세라면 못 오를 나무는 없다.

63년생 예상보다 많은 문제가 발생하기 쉽다.

51년생 일에 대한 만족을 채우기엔 부족하다.

39년생 자신을 도와줄 수 있는 사람을 찾아라.

용

00년생 전문직자는 좋은 정보을 얻는다.

88년생 좋은 운이 도래하니 새롭게 시도하라.

76년생 작은 것도 세심하게 챙기는 마음이 필요.

64년생 모양보다는 방향을 중요하게 생각할 때이다.

52년생 외유내강형인 사람은 실리를 추구한다.

40년생 남의 아픔을 자신의 아픔으로 여겨라.

28년생 슬하에 덕담을 아끼지 말 것.

뱀

01년생 거래처을 원하면 북방으로 가라.

89년생 대인관계 더욱더 신중히 하라.

77년생 무슨 말을 할지 미리 준비하면 좋다.

65년생 손해본다는 마음은 큰 것을 얻을 수 있다.

53년생 빨리 시작하는 것이 이득이다.

41년생 해진 후의 즐거움이 기대된다.

29년생 자녀가 하는 행동이 못마땅해도 지켜보라.

말

02년생 아는 것이 없으면 의심하지 않는 법.

90년생 뜻한 대로 일이 잘 풀려나간다.

78년생 마음에 드는 이성에게 천천히 다가서라.

66년생 주변 일에 따라 만감이 교차된다.

54년생 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라.

42년생 긍정적인 사람들이 주위를 가득 채운다.

30년생 한 가지씩 차근히 정리해 나갈 것.

양

03년생 기술직에는 성과가 크다.

91년생 동남쪽에 이익이 있으니 찾아가라.

79년생 자신만의 창의적인 발상이 필요하다.

67년생 불필요한 일에는 관심을 갖지 말라.

55년생 집안에 풍파가 일어날 조짐이 있다.

43년생 아쉬움을 토로하는 동료가 온다.

31년생 생각이 미치는 곳에 정답이 있다.

원숭이

04년생 동남방에서 행운이 따르는 운세다.

92년생 하던 일에 작은 이득이 있다.

80년생 잘못을 인정하지 않으면 힘들어진다.

68년생 문제가 발생하면 적극적으로 해결하라.

56년생 어려운 일은 고민하지 말고 조언을 구하라.

44년생 도움을 필요로 하는 사람들에게 베풀어라.

32년생 솔직히 인정하고 핑계는 하지 말라.

닭

05년생 친구의 구사일로 손재가 오는 운이다.

93년생 계획한 대로 일이 순탄하게 풀린다.

81년생 주사위를 던질 때는 조언에 귀를 기울여라.

69년생 생각이 많은 사람은 외형만 보고 판단해라.

57년생 과거의 실패는 미래를 위한 경험이라.

45년생 주위를 탓하는 것은 그릇된 생각 때문이다.

33년생 곪은 것은 도려내야지 하는 시기다.

개

06년생 부모나 가족간에 화합에 신경쓰자.

94년생 허니문은 끝나도 로맨스는 계속된다.

82년생 도전은 좋으나 지나친 자신감은 해가 된다.

70년생 발바닥에 땀이 나도록 뛰면 못할 것이 없다.

58년생 소원한 관계를 돈독하게 만들 기회가 온다.

46년생 복합하니 일상에서 잠시 벗어나길 바란다.

34년생 백약이 무효라면 옛 친구를 찾아보라.

돼지

95년생 욕심부리지 말고 현상태를 유지하라.

83년생 모든 것은 자신이 마음먹기에 달려있다.

71년생 마음을 보여주고 싶다면 곧바로 실행하라.

59년생 나른해지는 오후에 좋은 소식이 들려온다.

47년생 지나가는 말도 귀담아 들으면 이득이 된다.

35년생 나쁜 습관은 늦었지만 고쳐 나가야 함.

