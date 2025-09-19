[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 20일 (토요일)

쥐

96년생 정리할 부분이 있다면 곧장 해결하라.

84년생 음주운전은 절대로 하지 마라.

72년생 가만있으면 아무런 변화도 기대할 수 없다.

60년생 검증되니 않은 방법도 생각에 따라 다르다.

48년생 일감이 없다고 넋두리해도 소용없다.

36년생 무지한 사람과 대화에서 중요한 것이 있다.

소

97년생 청송이 푸른 이유를 알고 싶다면 경험자를 찾아라.

85년생 문화사업은 전망이 좋아진다.

73년생 욱일승천하고 거칠 것 없는 좋은 운세다.

61년생 책임을 전가하면 상황이 더 악화될 것이다.

49년생 노력한 만큼의 대가를 얻는다.

37년생 마음 아픈 일도 시야를 벗어나면 덜해진다.

범

98년생 양보다는 질을 먼저 생각하면 재운이 따른다.

86년생 흐름에 대한 판단이 중요하다.

74년생 상식을 벗어난 행동이 부담으로 작용된다.

62년생 노하우가 있더라도 혼자 풀기란 쉽지 않다.

50년생 난관을 극복하고 결승점이 눈앞에 드러난다.

38년생 떠돌고 싶은 사람은 정신적으로 힘들 수 있다.

토끼

99년생 내가 할 일이니 하고 쉼이 길하다.

87년생 답답한 마음은 여행으로 풀어라.

75년생 적극적인 사고방식으로 발전된 자아를 만들어라.

63년생 지금 매진하는 일이 헛수고라는 생각은 금물이다.

51년생 다른 의견에 귀 기울이지 말고 냉철하게 처신해라.

39년생 우중충한 곳에 심신을 기대면 일이 막힐 수 있다.

용

00년생 원하는 일을 큰 어려움 없이 이루는 운.

88년생 안되는 일은 일찌감치 포기하라.

76년생 보이지 않는 것을 잡으려고 애쓰지 마라.

64년생 부부간에 감정대립이 발생할 수 있다.

52년생 답답할 때는 일에서 분위기를 전환해 보라.

40년생 마음에 들지 않는다고 내치는 행동은 하지 마라.

28년생 자신을 먼저 돌아보면 인망을 얻는다.

뱀

01년생 주식 부동산 현금투자는 금물이다.

89년생 희비가 엇갈리는 날이다.

77년생 맞서지 말고 뒤로 물러나는 것이 이롭다.

65년생 스치는 사람들과의 인연을 소중하게 생각해라.

53년생 힘든 사람이 있다면 손잡아 주어라.

41년생 냄비처럼 끊다가 식어버리는 것은 멀리해라.

29년생 용두사미를 멀리하는 사람은 힘들다.

말

02년생 일이 순조롭지 않게 진행된다,

90년생 스스로를 끝까지 잘 지켜야 한다.

78년생 단점을 보완해줄 수 있는 동지를 만난다.

66년생 완벽한 면을 보여주기보다 성실성이 좋다.

54년생 변화를 도모하고 싶다면 오후에 행해라.

42년생 심신이 피로하면 만사 제치고 쉬어라.

30년생 물질적인 풍요와 정신적인 편안함은 상호보완적.

양

03년생 전자 무역 통신분야에는 발전한다.

91년생 어려운 시간이니 지혜가 필요하다.

79년생 무엇을 선물할지 원하는 것을 파악하라.

67년생 차분하게 실리를 추구하는 것이 이롭다.

55년생 상황을 돌파하기 위해 순발력이 필요하다.

43년생 장사를 잘하려면 소비자를 분석해야 한다.

31년생 새로운 정보는 계속해서 습득하라.

원숭이

04년생 겸허한 모습을 보이면 재운이 왕성해진다.

92년생 인내심이 많이 필요한 날이다.

80년생 열정이 앞선다고 결과가 좋은 것은 아니다.

68년생 비몽사몽 하다가 문서를 분실하기 쉽다.

56년생 내리막에서는 빠른 속도를 감당할 수 없다.

44년생 사소한 말로 인해 억울한 일이 생길 수 있다.

32년생 생각대로 일이 풀리지 않을 때는 그냥 두어라.

닭

05년생 본인 잘못으로 얻는것 보다 잃는게 많다.

93년생 진통이 지나야 옥동자를 낳게 된다.

81년생 이미지 실추되지 않도록 일관되게 보여라.

69년생 능력이상의 얻고 싶다면 내실을 다져라.

57년생 다른 사람의 결점과 덧붙여 말하지 마라.

45년생 아부성 발언일 줄 알면서도 귀가 쏠깃하다.

33년생 네 바퀴가 세 바퀴로 구르니 힘들다.

개

06년생 동남방으로 이사나 변동운이 길하다.

94년생 마음의 고통을 잘 삭여야 한다.

82년생 이성 관계는 맺고 끊는 게 분명히 하라.

70년생 타인에게 희생을 강요하지 말라.

58년생 당당하게 인정하는 모습이 좋다.

46년생 경쟁자와 맞서지 말고 우회하라.

34년생 모양새가 좋지 않는 상황이다.

돼지

95년생 인생의 즐거움은 스스로 만드는 것이다.

83년생 공부는 스스로 해나가는 것이다.

71년생 무심코 던진 말 때문에 구설에 조심하라.

59년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직이라.

47년생 이제 반환점을 지났으니 서서히 일어선다.

35년생 남의 입에 오르내리는 것을 차단하는 건 어렵다.

