코스피, 3460선 뚫었다…이틀 만에 사상 최고치 경신

코스피가 18일 미국 기준금리 인하 사이클 재개에 대한 기대감과 이재명 대통령의 국내 시장(국장) 부양 의지를 상승 재료로 삼아 사상 최고치를 또 경신했다.

11거래일 연속 상승 후 전날 하루 숨을 골랐던 코스피는 이날 전장보다 47.90포인트(1.40%) 오른 3,461.30에 거래를 마쳤다.

코스피가 미국의 올해 첫 기준금리 인하에 힘입어 사상 최고치를 경신한 18일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 종가 지수가 전일 대비 47.9p(1.40%) 상승한 3461.30을 나타내고 있다.

지난 16일 기록한 종가 기준 직전 최고치인 3,449.62는 물론 장중 최고점(3,452.50)도 뛰어넘는 수치다.

지수는 전장 대비 9.37포인트(0.57%) 오른 3,432.77로 출발해 장 초반에는 완만한 상승세를 보이다가 점차 빠르게 오름폭을 키웠다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 2천838억원, 4천303억원 순매수했다. 외국인과 기관은 장 초반 순매도세를 보였으나 오후 들어 '사자'로 돌아섰다.

반면 개인은 나 홀로 7천816억원 순매도했다.

코스피200선물시장에서도 외국인과 기관은 각각 375억원, 2천331억원 순매수했다. 개인은 2천983억원 매도 우위였다.

오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 7.7원 오른 1,387.8원을 나타냈다.

미국 연방준비제도(연준·Fed)는 17일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리를 기존 4.25∼4.50%에서 4.00∼4.25%로 인하했다.

제롬 파월 연준 의장은 회의 후 회견에서 고용시장의 하강 위험이 증가한 점을 반영해 기준금리 인하를 결정했다고 밝히면서도 현 미국 경제 상황에 대해 "경제가 나쁜 것은 아니다"라고 강조했다.

그는 또 이날 인하 결정을 '위험관리 인하'(risk management) 성격으로 규정했다.

파월 의장의 발언을 매파(통화긴축 선호)적으로 해석한 뉴욕증시는 극도의 널뛰기 장세를 보인 끝에 혼조로 마감했다.

뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 260.42포인트(0.57%) 오른 46,018.32에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 6.41포인트(0.10%) 내린 6,600.35에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 72.63포인트(0.33%) 내린 22,261.33에 각각 마감했다.

그러나 국내 증시는 우려보다는 기대감에 무게를 실으며 상승 출발한 후 강세를 이어갔다.

이 대통령이 국내 주식시장 부양 의지를 강조한 것도 상승 압력으로 작용했다.

이 대통령은 이날 증권사 임원들을 만나 "우리 주식시장에 대해 누가 '국장 탈출은 지능 순'이라고 얘기하지 않았나"라고 언급하며 "빨리 '국장 복귀는 지능 순'이라는 말이 생기도록 만들어야겠다"고 말했다.

삼성전자 서초사옥 모습.

삼성전자[005930]는 2.94% 오른 8만500원에 거래를 마쳤다. 이로써 이날 1년 1개월 만에 '8만전자'를 회복했다.

SK하이닉스[000660]는 5.85% 뛴 35만3천원에 장을 마감했다.

시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션[373220](1.29%), 삼성바이오로직스[207940](0.88%), 현대차[005380](1.16%)는 올랐고, 한화에어로스페이스[012450](-0.68%), KB금융[105560](-0.76%), HD현대중공업[329180](-1.28%)은 내렸다.

업종별로는 화학(1.37%), 전기·전자(3.35%), 의료·정밀기기(1.37%), 유통(0.98%), 증권(2.20%) 등은 상승했고, 금속(-1.57%), 건설(-0.95%), 운송·창고(-0.52%) 등은 하락했다.

대신증권[003540] 이경민 연구원은 "장 초반 이벤트 소화 후 차익 실현에 나섰던 외국인과 기관이 오후 장에서 순매수로 전환하면서 코스피 사상 최고치 랠리가 재개됐다"며 "SK하이닉스와 삼성전자의 긍정적인 주가 흐름이 이어지며 주가 상승을 주도했다"고 말했다.

코스닥은 전장보다 11.58포인트(1.37%) 오른 857.11에 장을 마감해 지난 15일 연고점(852.96)을 넘어섰다.

지수는 전장 대비 6.41포인트(0.76%) 오른 851.94로 시작해 강세를 이어갔다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 525억원, 1천617억원 순매수했고, 개인은 2천53억원 순매도했다.

알테오젠[196170](0.11%), 에코프로비엠[247540](0.99%), 에코프로[086520](1.71%)는 올랐고, 파마리서치[214450](-1.78%)는 내렸다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 12조969억원, 8조1천656억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 7조7천933억원이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지