'이런 은인이'…119 구조견 '대찬', 도랑에 빠진 실종 70대 발견

[경기북부 119 특수대응단 제공, 재판매 및 DB 금지]

이틀 전 집을 나가 연락이 끊겼던 70대 노인이 119 구조견에 의해 무사히 발견됐다.



경기도북부소방재난본부에 따르면 지난 13일 오후 경기북부 119특수대응단 소속 인명구조견 '대찬'과 임성희 소방위, 핸들러(훈련사) 강동찬 소방장은 실종자 수색 지령을 받고 경기 연천군으로 출동했다.



70대 남성 A씨는 평소 거동이 불편했는데 지난 11일 오전 외출을 했다가 집에 돌아오지 않아 가족들이 실종 신고를 한 상태였다.



오후 5시 40분께 투입된 대찬은 약 30분 만에 수색 구역 특정 지점에서 반응을 보였다.



일대를 확인한 결과 A씨는 도랑에 빠져 간신히 "살려달라"고 말하며 구조 요청을 하는 상황이었다.



다행히 A씨는 출동한 구급대에 의해 무사히 구조돼 이송됐으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.



최현호 경기북부119특수대응단장은 "실종된 지 58시간이 지난 3일째여서 조금만 더 늦었다면 생명이 위태로울 수 있었다"며 "구조견 대찬과 핸들러팀의 신속한 대응으로 소중한 생명을 지킬 수 있었다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지