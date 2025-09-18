씰리침대, 장인정신의 결정체 ‘크라운쥬얼’ 국내 생산 론칭

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 자사의 대표 하이엔드 라인업 중 하나인 ‘크라운쥬얼(Crown Jewel)’ 제품을 국내에서 생산한다고 18일 밝혔다. 씰리침대 제공

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 자사의 대표 하이엔드 라인업 중 하나인 ‘크라운쥬얼(Crown Jewel)’ 제품을 국내에서 생산한다고 18일 밝혔다.

침구 업계에 따르면 크라운쥬얼 제품은 호주의 CSM(Central Specialised Manufacturing)에서 생산한다.

부품 수입 후 조립·생산하던 방식의 전환으로 더 빠른 제품 공급과 유통 비용 절감에 따른 가격 하향 조정이 가능해졌다.

장인 정성이 고스란히 담긴 매트리스 내부에는 마이크로 코일로 구성한 컴포트 브릿지(Comfort Bridge) 약 1000개가 들어 체압을 고르게 분산하고 신체 부위별 맞춤 지지력 제공으로 최적의 숙면을 돕는다.

다마스크 직물 마감으로 우아함을 더했고 밀도 높은 프리미엄 캐시미어와 울 패딩을 사용해 부드러운 촉감을 극대화했다. 뛰어난 통기성과 보온성은 사계절 내내 쾌적한 수면 환경을 제공한다.

윤종효 씰리침대 대표는 “크라운쥬얼은 144년간 쌓아온 씰리의 유산과 혁신을 가장 집약적으로 담아낸 결과물”이라며 “국내 생산으로 신속하고 안정적으로 고객들에게 제품을 공급할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지