내란특검, ‘계엄 증거 폐기’ 의혹 정진석 전 대통령 비서실장 첫 소환

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 18일 정진석 전 대통령실 비서실장을 소환했다. 정 전 실장이 특검에 출석한 건 이번이 처음이다.

정진석 전 대통령비서실장. 연합뉴스

특검은 이날 오전 10시부터 정 전 실장을 상대로 참고인 조사를 벌이고 있다.

정 전 실장은 윤석열 전 대통령의 최측근으로 꼽히며, 계엄 선포 직전 용산 대통령실에 소집됐다. 또한 그는 국무위원 신분이 아님에도 불구하고 계엄 국무회의에 신원식 당시 국가안보실장과 함께 참석했고, 계엄 다음날인 12월4일 계엄 해제 국무회의가 열리기 전 합동참모본부 전투통제실에서 박안수 전 육군참모총장, 김용현 전 국방부 장관 등과 함께 윤 전 대통령을 만난 사실도 드러났다. 정 전 실장은 앞선 경찰 조사에서 당시 윤 전 대통령에게 대통령실 집무실로 이동할 것을 제안했다고 진술했다.

특검은 정 전 실장을 상대로 계엄 당시 대통령실과 전투통제실 내에서 이뤄진 논의 내용에 대해 조사할 전망이다. 특검은 정 전 실장이 계엄 이후 증거 인멸을 위해 대통령실 공용PC 저장 기록 및 공용 서류를 일괄 폐기 또는 파쇄를 지시했다는 의혹에 대해 수사 중이다.

