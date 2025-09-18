끊이지 않는 ‘교제폭력’, 3년 새 54%↑…폭행·상해 ‘최다’

최근 교제폭력 관련 112 신고 건수가 3년 새 50%이 상 증가해 지난해 8만 건이 넘은 것으로 나타났다.

18일 더불어민주당 모경종 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 교제폭력 관련 112 신고 건수는 2021년 5만 7305건에서 지난해 8만 8394건으로 3년 새 54.3% 증가했다. 올해 1월부터 6월까지 신고 건수는 4만 8165건으로 집계됐다.

연도별 신고 현황을 보면 △2021년 5만 7305건 △2022년 7만 790건 △2023년 7만 7150건 △2024년 8만 8394건인 것으로 확인됐다.

지난해 교제폭력 검거 인원은 1만 4900명으로 파악됐다.

범죄 유형별 검거인원은 폭행 및 상해가 9998명(67.1%)으로 가장 많았다. 이어 경범 등 기타가 2132명(14.3%), 체포·감금·협박 1440명(9.7%), 주거침입 794명(5.3%), 성폭력 536명(3.6%) 순으로 나타났다.

모 의원은 “교제폭력은 재범 가능성이 높고 피해자가 장기간 위험에 노출될 수 있는 만큼 경찰과 관계기관이 유기적으로 협력해 피해자 보호와 사전 예방 체계를 강화해야 한다”고 말했다.

이어 “경찰청과 협력하여 실질적인 제도 개선과 피해 지원 정책을 적극적으로 마련해가겠다”고 강조했다.

경찰청은 피해자가 가해자 처벌 불원을 하더라도 경찰이 적극적으로 개입할 필요가 있다고 지적했다.

지난 11일 국회에서 열린 ‘교제폭력 대응 토론회’에서 경찰청은 피해자가 가해자 처벌을 원하지 않고 교제를 지속하는 상황에서도 경찰의 적극적인 개입이 필요하다는 입장을 밝혔다. 그 방안으로 ‘스토킹처벌법’을 폭넓게 적용해야 한다고 주장했다.

유재성 경찰청장 직무대행도 이날 “예방·수사·보호·회복과 모든 입법·행법·사법기관을 아우르는 전방위적 접근이 필요하다”며 “단 한 명의 피해자라도 ‘혼자’라는 절망감에 머물지 않도록 법과 제도가 공감하고 작동하는 사회를 함께 만들어가겠다”며 의지를 밝혔다.

