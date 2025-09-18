한우자조금, 추석맞이 온라인 한우장터 개최

한우자조금관리위원회(위원장 민경천, 이하 한우자조금)는 추석 명절을 맞아 오는 9월 19일(금)부터 23일(화)까지 5일간 ‘2025 추석맞이 온라인 한우장터’를 운영한다고 18일 밝혔다.

한우자조금관리위원회

이번 온라인 한우장터에서는 구이용 한우(등심·채끝), 불고기·양지 등 정육류, 육포·떡갈비·곰탕과 같은 가공품 및 보양용 부산물까지 다양한 한우를 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

가족이 모이는 명절 상차림이나 불고기·국거리 등 한우를 활용한 다양한 차례상 준비에 적합하며, 한우 1등급 100g 기준으로 등심 6,640원, 채끝 7,560원, 불고기·국거리 2,720원, 양지 3,740원에 특별 할인가로 판매된다.

아울러 전국 대표 한우 브랜드 18곳이 참여해 소비자에게는 믿을 수 있는 품질의 한우를 합리적인 가격에 제공하고, 한우농가에는 안정적인 판로를 지원한다.

참여 브랜드는 온라인 쇼핑몰인 농협 라이블리를 비롯해 강원한우(강원), 대관령한우(강원), 녹색한우(전남), 안동봉화축협한우(경북), 영풍축산(경북), 우리한우365(경북), 울산축협한우(울산), 의성마늘소(경북), 장수한우(전북), 지리산순한한우(전남), 총체보리한우(전북), 참품한우(경북), 토바우(충남), 한우왕(경북), 홍천한우(강원), 서경한우(경기), 소깨비(경북) 등이 있다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “민족 대명절인 추석을 맞아 합리적인 가격에 한우를 준비할 수 있도록 다양한 상품과 혜택을 마련했다”며, “소비자들이 품질 좋은 한우로 풍성한 명절 음식을 준비하고, 동시에 농가에는 안정적인 판로를 제공하는 상생의 장이 되길 바란다”고 전했다.

한편, ‘2025 소프라이즈 대한민국 한우세일’은 9월 19일부터 10월 5일까지 전국 농축협 하나로마트, 대형마트, 한우영농조합법인 등 온·오프라인 매장에서 함께 진행된다. 자세한 사항은 한우자조금 홈페이지에서 확인할 수 있다.

