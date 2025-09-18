국힘 윤리위, 조병길 사상구청장 '재개발 주택매입' 의혹 조사

[부산 사상구 제공. 재판매 및 DB 금지]

국민의힘 중앙윤리위원회가 조병길 부산 사상구청장의 사전 정보 취득을 통한 재개발 주택 매입 의혹에 대한 조사에 나섰다.



18일 국민의힘 등에 따르면 최근 중앙윤리위가 조 청장에 관해 조사에 착수한 데 이어 부산시당과 사상구 당원협의회에 진상 파악 등을 지시했다.



부산시당 관계자는 "의혹이 제기된 이후 당원은 물론 구·시의원 등의 항의성 민원이 빗발치고 있다"며 "중앙당에 즉각적인 조처를 요청할 계획"이라고 말했다.



조 청장은 지난 2월 부부 공동명의로 사상구 괘법1구역 주택을 매입했다.



이후 5월 정비구역 지정 고시에 이어 지난달에는 추진위까지 구성되자 구청장의 지위를 이용해 사전에 재개발 정보를 입수했다는 의혹이 제기됐다.



더불어민주당 사상구 지역위원회는 이달 5일 사상구청 앞에서 조 청장을 규탄하는 기자회견을 한 데 이어 구청장실을 항의 방문하기도 했다.



조 청장은 실거주를 위해 노후용 주택을 매입했고 사전 정보 없이 부동산에서 매물 소식을 듣고 계약했다는 입장을 내놓았다.



국민의힘 한 현역 의원은 "재개발 허가권자가 구청장인데 재개발될 것을 알면서 이른바 '알박기'를 한 것으로 의심된다"며 "중앙당도 매우 심각한 사안으로 보는 것으로 안다"고 말했다.



지역 정가의 한 관계자는 "사상구는 낙동강 벨트의 중심에 있는 곳이기에 징계 여부 등 결정에 따라 내년 지방선거에 미칠 영향이 상당할 것"이라고 예상했다.

