피부암 극복한 50대, 뇌사 장기기증으로 5명 살려

피부암을 극복해낸 50대 남성이 삶의 마지막 길에 장기를 기증해 5명의 생명의 살렸다.



18일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 7월 21일 부산대병원에서 윤기명(55) 씨가 심장과 폐, 간, 양쪽 신장을 기증하고 삶을 마감했다.



윤씨는 7월 2일 출근길에 차 안에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다.



가족들은 어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움을 주던 윤씨의 성품과 평소 기증 의지에 따라 장기 기증을 결심했다.



윤씨는 2018년 피부암인 흑색종을 진단받아 5년간 투병 끝에 완치 판정을 받은 경험이 있어 삶의 소중함을 더 크게 느꼈고, 타인의 고통도 잘 이해했다고 유족은 전했다.

부산에서 외아들로 태어난 윤씨는 5살에 아버지를 여의고 홀어머니 밑에서 자랐기에 누구보다 책임감이 강했다고 한다.



어린 시절 운동을 좋아해 고등학교에서 야구부 활동을 했지만, 어려운 가정 형편 때문에 꿈을 이루지는 못했다.



윤씨는 학교 졸업 후 한전KPS에 입사해 34년을 근무했고, 가정에서는 자상한 남편이자 늘 따뜻한 아버지였다고 한다. 자신이 아버지로부터 받지 못했던 사랑을 아들에게 쏟기 위해 항상 많은 시간을 보냈다.



그의 아내는 긴 결혼 생활 동안 한 번도 화를 낸 적이 없는 남편으로 그를 기억한다.



윤씨의 아내 전영신 씨는 "내가 딸 같이 장난 많이 치고 그랬는데 다 받아주고 늘 사랑으로 이해해줘서 고마웠어. 다음 생에는 오빠가 내 아내로 태어나서 그렇게 살았으면 좋겠어. 많이 사랑해"라고 인사를 전했다.

