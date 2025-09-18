“경기도 국평이 15억?”…안양·수원까지 번진 고분양가 쇼크

고층 아파트가 빼곡한 수도권 주거지. 국평(전용 84㎡) 기준 분양가가 15억 원을 돌파하며 고분양가 논란이 확산 중이다. 뉴스1

경기도 아파트 분양시장이 고분양가 흐름 속에서 빠르게 재편되고 있다. 서울과 가까운 지역을 중심으로 3.3㎡당 3000만원을 넘어서는 단지가 늘어나면서, 국민평형(전용 84㎡) 기준 분양가가 15억 원을 돌파하는 사례까지 나오고 있다.

18일 부동산R114 집계에 따르면 과천은 3.3㎡당 5992만원으로 전국 최고 수준을 기록 중이다. 안양(3057만원), 수원(3164만원), 구리(3122만원) 등도 3000만원 안팎을 형성하며 경기도 내 대표적인 고분양가 지역으로 꼽힌다. 2020년과 비교하면 과천은 무려 3613만원, 수원은 1338만원, 구리는 1325만원, 김포는 1235만원, 안양은 1096만원이 각각 올랐다. 불과 5년 만에 경기 전역에서 1000만원 이상 분양가가 뛴 셈이다.

실제 분양 현장에서는 전용 84㎡ 분양가가 15억 원을 넘어서는 사례가 속속 확인된다. 지난해 과천에서는 21억 원대 아파트가 공급됐고, 최근에는 수원·광명에서 15억 원대, 안양에서도 국평 15억 원 돌파 소식이 이어지고 있다.

전문가들은 서울의 고분양가 흐름이 경기권으로 확산된 결과라고 진단한다. 서울은 이미 2016년에 3.3㎡당 2000만원을 넘어선 뒤, 2022년 3000만원, 2024년에는 4000만원을 돌파하며 가파른 상승세를 이어왔다. 이 과정에서 수요자들이 대체지를 찾아 경기권으로 이동했고, 서울과 인접한 지역일수록 가격 압력이 더 크게 나타났다는 분석이다.

한 부동산 전문가는 “서울 분양가가 워낙 높다 보니 안양, 수원 등 수도권 인접지로 수요가 쏠리고 있다”며 “그러나 경기도 역시 분양가 상승세가 거세고, 공급은 줄어드는 데다 대출 규제까지 겹치면서 내 집 마련이 갈수록 어려워지고 있다”고 말했다.

