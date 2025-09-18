신지, ♥문원과 결혼 전 동거 "예비신랑이 좋아해"

사진=신지 SNS

혼성그룹 코요태 신지(44)가 예비 신랑 가수 문원(37)과 결혼을 앞두고 살림을 합쳤다며 신혼집을 공개했다.

17일 신지의 유튜브 채널에는 '신혼집에 노래방이 있다고? 코요태 신지의 전원주택 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

신지는 "신혼집 공개는 처음이라 너무 떨린다"며 "층수도, 평수도 좀 있다. 단독주택으로 온 이유 중에 하나다"고 집에 대해 설명했다.

해당 영상에선 신지, 문원의 신혼집 곳곳이 소개됐다. 신지는 제일 먼저 문원의 옷과 신발로 가득 찬 그의 드레스룸을 보여줬다.

그러면서 이사 당일 코요태 행사로 문원 혼자 이사를 도맡았고, 자신은 다음 날 정리에 나섰다고 부연했다.

주방에는 김자반이 한가득이었다. 신지는 이에 대해 "예비신랑이 좋아한다"라며 웃었다.

신혼집의 가장 큰 특징 중 하나는 바로 노래방이었다. 신지는 "4~5명이 들어와도 된다"고 자랑했다.

3층 다락방은 문원의 요구로 꾸며진 컴퓨터실이다. 녹음 장비 등이 있는 곳은 PC방 분위기다.

신지와 문원은 내년 상반기 중 결혼한다. 그런데 문원이 사생활 루머에 휩싸이며 일부 신지 팬들이 결혼 반대를 주장하고 나서기도 했다. 신지는 하지만 문원에 대한 믿음을 보여줬다.

