로제 '아파트' 뮤비, 335일 만에 20억뷰…"K팝 최단"

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제(28·박채영)가 미국 팝스타 브루노 마스(40)와 지은 '아파트(APT.)'로 유튜브에서 거듭 신기록 행진을 이어가고 있다.

18일 유튜브에 따르면, 이날 오전 7시께 '아파트' 뮤직비디오는 유튜브에서 20억뷰를 돌파했다.

지난해 10월18일 공개된 지 약 335일 만이다. K팝 뮤직비디오 중 최단 기간 20억뷰를 찍었다.

올해 1월31일 유튜브에서 10억뷰를 돌파한 지 약 7개월 반 만에 10억뷰를 추가하는 저력을 과시했다.

로제는 이미 블랙핑크 멤버로서 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'(23억뷰), '킬 디스 러브(Kill This Love)'(21억뷰) 두 개의 20억뷰 뮤직비디오를 가지고 있다.

솔로곡 뮤직비디오, 그룹 뮤직비디오 모두 20억뷰를 넘긴 K팝 가수는 로제가 처음이다.

현재 K-팝에서 20억뷰를 넘긴 뮤직비디오는 극히 드물다. 로제 '아파트', 블랙핑크 두 곡 외에 싸이 '강남스타일'(57억뷰), '방탄소년단'(BTS) '다이너마이트'(20억뷰) 정도다.

K-술자리 게임으로 통하는 '아파트 게임'에서 착안한 '아파트'는 빌보드 차트 외에도 영국 오피셜 차트를 비롯 스포티파이, 애플뮤직 등에서 각종 K-팝 기수 신기록을 썼다.

미국 가수 겸 안무가 토니 베이즐(Toni Basil)의 빌보드 '핫100' 1위곡 '미키(Mickey)'를 일부 인터폴레이션(Interpolation)(원작의 음원을 그대로 사용하지 않고 새로 녹음하거나 변형한 것)하는 등 추억과 새로움을 동시에 환기시키며 전 세계에서 큰 호응을 얻었다. K-유희적 요소가 강해 '제2의 강남스타일'이라는 평도 받았다.

최근 열린 미국 4대 대중음악 시상식 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(이하 'MTV VMA')에서 K팝 최초로 주요상인 '올해의 노래'를 차지하는 등 발매 1주년을 앞으고도 여전히 열풍을 일으키고 있다.

