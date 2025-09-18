'유괴·미수' 하루 1.3건 꼴 발생…피해자 초등학생 집중

올 한해 약취·유인, 인신매매 등 유괴 및 유괴 미수 사건이 300건 이상 발생한 것으로 파악됐다.



18일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 위성곤 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 올해 1월부터 8월까지 유괴 및 유괴 미수는 319건으로 집계됐다.

사진=연합뉴스

이는 하루 1.3건꼴로 발생한 것이다. 각각 유괴는 237건, 미수는 82건이다.



유괴 및 유괴 미수 통계는 형법상 약취·유인, 추행 등 목적 약취, 인신매매 등 관련 범죄를 모두 합친 포괄적 수치다.



2021년 324건, 2022년 374건, 2023년 469건, 2024년 414건 등 전반적으로 증가 추세다.



피해자는 대부분 미성년자로 보인다.



지난해 약취·유인 범죄 피해자 연령을 보면 전체 302명 중 7세∼12세가 130명으로 43.0%를 차지했다. 이는 대부분 초등학교 연령대에 해당한다.



6세 이하 피해자는 66명(21.8%), 13세∼15세는 39명(12.9%)으로 뒤를 이었다.



위성곤 의원은 "피해자 대부분이 아동·청소년인 만큼 집중 순찰 강화로 범죄를 사전 차단해야 한다"고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지