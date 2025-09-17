왕이 “중국인 구한 故이재석 경사 애도”

조현 외교부 장관이 17일 중국 베이징에서 왕이 외교부장 겸 공산당 중앙외사판공실 주임과 만나 이재명정부 출범 후 첫 한·중 외교장관회담을 가졌다. 한 달여 앞으로 다가온 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한 시진핑 중국 국가주석 방한을 비롯해 미·중 패권 경쟁 속 한·중 관계 발전 방안을 논의했다.

조현 외교부 장관(왼쪽)이 17일 중국 베이징 댜오위타이에서 왕이 중국 외교부장과 만나 악수를 하고 있다. 베이징=뉴스1

조 장관은 이날 베이징 댜오위타이에서 가진 회담에서 “한·중 관계가 더 성숙되고 깊이 있게 발전하기를 바란다. 특히 10월 말에는 경주에서 에이펙 정상회의가 개최된다”며 시 주석의 에이펙 참석을 요청했다. 그는 “동북아시아 지역에서 에이펙이 한국에 이어 내년에 중국에서도 개최되는 것은 뜻깊은 일”이라고 강조했다. 조 장관은 이날 오전 중국으로 출국하며 기자들과 만나 에이펙 계기에 시 주석이 방한할 것으로 보이며, 이에 대한 구체적 내용을 협의할 것이라고 설명했다. 중국 정부는 아직 시 주석의 방한을 공식화하기 전이지만, 외교가에서는 시 주석이 한국에 올 가능성이 높다고 보고 있다. 시 주석의 방한은 한반도에서 중국의 영향력 확대를 꾀하고, 대미 견제 외교를 펼치기 위해 이뤄질 것으로 관측된다



왕 부장은 “우리는 한국을 포함한 국제사회와 함께 역사를 기억하고 선열들을 추모하며, 제2차 세계대전 승리의 성과를 수호하고, 유엔을 핵심으로 하는 국제체제를 지키며, 국제 질서를 보다 공정하고 합리적인 방향으로 발전시키고자 한다”고 화답했다. 왕 부장은 갯벌에 고립된 중국인 노인을 구조하다 순직한 한국 해경 고 이재석 경사에 대한 애도의 뜻을 밝히기도 했다.



조 장관은 한반도 비핵화와 관련한 중국의 역할을 주문한 것을 알려졌다. 출국 전 그는 왕 부장으로부터 “최근 김정은 북한 국무위원장의 방중 당시 이야기를 듣고, 북한 문제 관련 한·중 간 협의를 진행할 계획”이라고 밝혔다. 지난 4일 중국 전승절 계기로 열린 북·중 정상회담에서 한반도 비핵화가 논의되지 않은 것에 대해 “우리 정부가 중국에 (한반도·북한 문제에 있어) 건설적 역할을 계속 촉구해 온 것처럼 이번에도 북핵 문제 해결을 위한 중국의 역할을 재차 강조할 것”이라고 설명했다. 한반도 비핵화에 대한 중국 입장을 재확인하는 것은 한국 입장에서 중요한 의제다.

