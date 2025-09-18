김동연 “‘이재명표 극저신용대출’ 2.0 시행”

경기도가 경기침체로 고통받는 소상공인과 자영업자, 취약계층, 청년실업자들에게 10년 또는 100개월 이상의 초장기 상환을 보장하는 ‘극저신용대출 2.0’을 도입한다.



17일 도에 따르면 김동연 경기도지사는 전날 안양지역 민생경제 현장투어에서 ‘이재명 대통령이 경기도지사 시절 시행한 극저신용자 저리 대출에 대해 어떻게 생각하느냐’는 취재진의 질문에 “(앞서) 민선 7기 극저신용대출은 코로나19 직후 어려웠던 도민에게 단비와 같은 금융지원이었다”며 이같이 밝혔다.



이 대통령이 도지사 시절 도입한 극저신용대출은 생활자금이 필요하지만 낮은 신용등급 때문에 제도권 금융기관 이용이 어려운 만 19세 이상 저신용 도민을 대상으로 한다. 5년 만기 연 1% 저금리로 최대 300만원을 빌려주는 사업이다.



최근 일각에선 기존 극저신용대출의 74%가 연체됐다고 주장하면서 논란이 일었지만 도는 이를 부인했다. 신용등급 최하위 10% 11만명에게 돈을 빌려준 결과, 25%는 완전히 회수됐고 상당수는 만기 연장 또는 분할 상환 단계로 접어들었다는 설명이다. 지난달 기준 연체 대출자는 3만764명(39.4%)으로 집계됐다.



김 지사는 이와 관련, “당시 많은 분이 다중 채무를 갖고 계신 어려운 분이었고 (대출된) 금액의 75%가 생계비에 쓰였다는 통계도 있다”며 “거처가 불분명했던 차주들을 찾는 경우가 점점 늘어 연체율은 앞으로 더 줄어들 것”이라고 예상했다.



김 지사가 구상하는 ‘극저신용대출 2.0’은 지원 대상을 넓힌 초장기 대출이다. “12·3 불법 계엄으로 더 어려워진 민생에 신음하는 도민에게 마중물을 드리고 재기의 발판을 마련할 수 있도록 돕겠다”며 “극저신용대출 1.0에선 5년의 상환 기간을 뒀으나 극저신용대출 2.0에선 어려워진 소상공인, 자영업자, 취약계층, 청년실업자에게 10년 또는 100개월 이상 초장기 상환을 실행하겠다”고 설명했다.



그러면서 “얼마 전 우리 국민주권정부에서 만든 민생회복 소비쿠폰으로 인해 소비가 조금씩 살아나고 있다”며 “소비 진작과 함께 또 하나의 축으로 금융안전망을 촘촘히 만들어 이 두 축으로 민생을 살리는 기반을 만들겠다”고 덧붙였다.



현재 도는 극저신용대출을 관리하기 위한 전담조직을 만들어 일부 회수 또는 분할 상환, 만기 연장과 같은 조치를 취하고 있다.

