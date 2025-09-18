‘바지 매수인’ 내세워 700억 규모 전세사기 벌인 일당 검거

소위 ‘바지 매수인’을 내세운 전세사기로 임차인 300여명으로부터 보증금 700억원 가까이 빼돌린 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 수도권 일대 빌라 수백채로 전세사기를 벌인 컨설팅업자 8명·매수인 브로커 2명·총괄 모집책 1명·매수인 모집책 4명 등 71명을 검거했다고 18일 밝혔다.

서울 송파구의 롯데월드타워 스카이라운지에서 다가구·다세대·연립주택이 보이고 있다. 뉴시스

경찰에 따르면 이들은 2020년 5월부터 2022년 10월까지 서울·경기·인천 등 빌라 306채를 바지 매수인 명의로 매수하면서 동시에 임대차계약을 체결하는 일명 ‘동시진행 수법’으로 임차인 306명으로부터 보증금 693억원을 빼돌린 혐의를 받는다.

바지 매수인 총괄 모집책 A씨와 매수인 브로커 B씨, C씨는 생활고 등으로 인해 일정 금액을 받고 명의를 빌려주는 바지 매수인을 모집해 이들을 임대인으로 내세운 것으로 확인됐다.

이 과정에서 이들은 컨설팅업자들로부터 1건당 200만원에서 1500만원을 리베이트로 수수해 총 18억원 상당 불법 수익을 얻은 것으로 나타났다. 바지 매수인들은 명의를 빌려준 대가로 모집책으로부터 약 30∼100만원을 받았다.

이들은 바지 매수인 한 명당 빌라를 한 채 내지 두 채 정도만 매수하게 해 대규모 조믹 범행이 드러나지 않도록 했다는 게 경찰 측 설명이다. 실제 이들은 ‘HUG 악성임대인 명단’이나 ‘국토교통부의 악성 임대인 수사의뢰 대상’에 포함되지 않았다. 임차인이 형사고소를 하더라도 단순한 보증금 지급 채무 불이행에 해당하는 민사사건으로 치부돼 관계기관 단속이나 수사를 회피해온 것으로 전해졌다.

