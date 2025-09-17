“코리아 엑소더스” “코스피 성과”… 여야, 이재명노믹스 공방

국회 대정부질문 사흘째인 17일 여야는 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)과 두 차례에 걸친 상법 개정 등 경제 분야를 놓고 날 선 공방을 벌였다. 더불어민주당은 이재명정부의 경제정책에 대해 ‘자본시장 정상화’로 정의하며 사상 최고치를 경신한 코스피 등 성과를 강조했다. 반면 국민의힘은 정부·여당이 노동조합 친화적인 정책에만 골몰하고 있다며 이로 인한 기업의 부담 증가를 거세게 비판했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 17일 서울 여의도 국회에서 열린 대정부질문에 참석해 국민의힘 김상훈 의원의 질문에 답변하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘에서는 경제 분야 대정부질문의 첫 주자로 김성훈 의원이 나섰다. 김 의원은 “대한민국 기업들이 한국을 탈출하려고 하고 있다”라며 ‘코리아 엑소더스’ 현상이 나타나고 있다고 포문을 열었다. 그는 “현재 노동관계법은 기업을 형사피의자로 만드는 규정들이 난무하고 너무 노조편향적”이라며 “노란봉투법은 기업들의 손에 쇠사슬을 묶고 한국을 떠나가게 하는 법”이라고 목소리를 높였다.



이에 김민석 국무총리는 “여러 우려 등이 있지만, 잘 조정해 (노란봉투법이) 한국 경제 성장의 또 하나의 토대가 될 것이라고 보고 또 기대하고 있다”라며 “보완입법 형태는 아니더라도 태스크포스(TF)나 매뉴얼을 만드는 과정을 거치겠다”고 답했다.



김 의원은 또 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게는 “노란봉투법 통과 이후 대한민국 전 산업에 걸쳐서 지금 현재 노동쟁의 파업이 벌어지고 있다”고 지적했다.



그러자 구 부총리는 “아마 그분(기업 경영인)들의 우려는 지금 가이드라인을 만들지 않은 상황에서 이게 불확정 개념으로 너무 확장되지 않을까 하는 우려가 있다고 보여진다”라며 “노란봉투법 시행 전 6개월의 유예 기간 동안 최대한 빨리 (가이드라인을) 만들겠다”고 했다.



더불어민주당은 이재명정부의 자본시장 활성화, 부동산 정책 등을 뒷받침하며 야당의 공세에 방어전을 펼쳤다.

김민석 국무총리, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯한 국무위원들이 17일 경제분야 대정부 질문이 열린 국회 본회의장에서 회의 시작을 기다리고 있다. 연합

경제 분야 대정부 질문 민주당 첫 타자로 나선 이언주 의원은 정부가 최근 주식 양도소득세 대주주 기준을 50억원으로 유지하기로 한 결정을 반기며 “자본의 초고도화시대에 평범한 국민들이 자본의 성장세에 함께 해야 한다는 철학이 깔려있는 것”이라고 긍정했다.



새 정부의 자본시장 활성화 방침과 맞물려 추진하는 경제형벌 합리화 정책에 당정은 공감대를 형성하기도 했다. 민주당 권칠승 의원의 배임죄 관련 질의에, 구 부총리는 “6000여개의 경제형벌을 전반적으로 검토해서 고의·중과실 없이 선의의 과실로 위반이 있는 경우엔 가능한 한 시정하게 하겠다”며 “9월에 1차적으로 국회에 법안도 제출하고, 준비되는 대로 계속해서 1년 안에 (경제형벌의) 30% 정도는 개선토록 하겠다. 그중 배임죄도 포함된다”고 말했다. 구 부총리는 배당소득 분리과세, 자사주 소각 등 개미 투자자들의 관심 사항들에 대해선 “기업과 시장, 국회의 의견을 모두 잘 듣겠다”는 취지로 신중히 답했다.



새 정부 부동산 정책을 둘러싼 질의도 이어졌다. 김윤덕 국토교통부 장관은 한국토지주택공사(LH) 직접 시행하는 ‘9·7 주택 공급 대책’과 관련 “LH의 공공성을 대폭 강화하면 물량을 제대로 공급할 수 있겠냐는 우려는 해소될 수 있을 것”이라고 말했다.



‘5년간 135만호 착공’이라는 정부의 목표치가 ‘가능하겠느냐’는 이 의원 지적엔 “지난 정부의 우를 되풀이하지 않기 위해 특별법 제정을 통해 성과를 거두고 규제 완화를 통해 절차를 간소화할 계획”이라고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지