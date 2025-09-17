美검찰 “커크 살해는 미국의 비극… 정치적 압력 떠나 사형 구형 결정”

미국 우파 청년 활동가 찰리 커크를 암살한 용의자 타일러 로빈슨(22)에 대해 검찰이 16일(현지시간) ‘가중살인’ 등의 혐의로 정식 기소하면서, 사형을 구형하겠다는 입장을 나타냈다.

자살 방지를 위한 특수 의복을 입고 화상으로 법원에 출석한 타일러 로빈슨.

프로보=AFP연합뉴스

제프 그레이 유타 카운티 검사는 이날 로빈슨을 가중살인, 총기 발사 중범죄, 증인 회유 및 사법 방해 등 7가지 혐의로 기소했다고 AP통신 등이 보도했다. 그레이 검사는 커크 살해에 사용된 총의 방아쇠에서 발견된 DNA가 로빈슨의 DNA와 일치한다고 밝혔다. 또 그레이 검사는 “찰리 커크 살해는 미국의 비극”이라며 “정치적 압력과 무관하게 정황과 증거만을 바탕으로 사형을 구형하기로 결정했다”고 말했다.



검찰이 법원에 제출한 기록에 따르면 로빈슨은 연인으로 추정되는 트랜스젠더 룸메이트에게 “내가 찰리 커크를 없앨 기회를 찾았다. 그걸 실행할 거야”라고 적은 메모지를 남겼다. 이어 메시지를 통해 “내가 (그를 살해) 했어. 미안해”라고 밝혔다. 로빈슨은 범행 이유를 묻는 룸메이트에게 “난 그의 증오(hatered)에 질렸다. 어떤 증오는 대화로는 해결이 안 된다”고 답했다고 미 방송 CNN은 전했다.



이날 수감 중인 로빈슨은 법원에 화상으로 출석했고, 자살 방지를 위한 특수 의복을 착용한 모습이었다.



커크는 도널드 트럼프 미국 대통령 지지 세력인 ‘마가’(MAGA)의 총아로, 생전에 총기규제와 낙태 등과 관련해 강경한 반대 입장을 드러낸 바 있다. 이에 용의자가 반감을 가지며 끝내 암살까지 저지른 게 아니냐는 해석이 가능해 보인다.

