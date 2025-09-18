관세 충격에도… 현대차·기아, 잘 달렸다

미국의 고관세 충격에도 현대차·기아가 월간 기준으로 지난 8월 역대 최다 판매량을 달성했다. 지난 4월부터 부과된 25% 관세가 아직 소비자가에 반영되지 않은 데다, 더 이상 전기차에 보조금 혜택을 주지 않겠다고 한 트럼프 행정부의 조치가 현실화되기 전 구매 행렬에 나선 미국인이 늘었기 때문으로 분석된다.



현대차·기아는 지난달 미국에서 전년 동월 대비 10.9% 증가한 17만9466대를 판매했다고 17일 밝혔다. 월간 기준 역대 최고치다. 친환경차 판매량도 역대 최대 실적인 4만9996대로 전년 대비 51.8% 증가했다.

경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습. 연합뉴스

현대차·기아의 미국 판매량은 관세 부과 전후 유사한 흐름을 보이고 있다. 지난 1월 판매량은 11만6362대, 2월 13만881대, 3월 17만2669대, 4월 16만2615대, 5월 17만251대, 6월 14만374대, 7월 15만7353대, 8월 17만9466대였다.



지난 4월부터 25%의 관세가 부과됐으나 아직까지는 기업이 이익 감소 부담을 떠안고 있는 상황이다. 수익 감소보다 판매 감소가 미치는 악영향이 더 크기 때문이다. 제조업은 특성상 인건비, 운영비 등 고정비용이 커 개당 순이익이 줄더라도 일단 많이 파는 게 유리하다. 판매 마진을 일부 포기하면서 시장점유율을 지킨 것이다.



전기차 1대당 최대 7500달러를 지원했던 미 정부의 보조금 제도가 10월부터 종료되는 것도 판매량 증가에 영향을 미쳤다. 정부 지원금을 받기 위해 자동차 구입을 서두른 미국 소비자가 많았다고 한다.



현대차·기아의 전기차 판매량은 지난 1월 6747대에서 2월 7142대, 3월 9184대, 4월 6672대, 5월 7597대, 6월 7191대, 7월 1만2117대, 8월 16만102대로 꾸준히 증가했다. 8월 판매량의 절반 이상은 ‘아이오닉 5’가 차지했다.



현대차·기아는 아이오닉 5 미국인 차주가 제품의 견고함 덕분에 교통사고를 겪고도 무사했던 사례를 공유하며 “차량의 안전성과 상품성이 소비자들의 선택을 이끌었다”고 평가했다.



그러나 악재가 겹치면서 향후 전망은 불투명한 상황이다. 자동차 품목 관세를 현재 25%에서 15%로 낮추기로 한 한·미 관세협상 후속 논의가 길어질수록 현대차·기아의 실적은 악화될 수밖에 없다.



가격 인상 압박이 점점 커지고 있는 환경이다. 전기차 판매 상승세도 미 정부의 보조금 종료 이후 꺾일 전망이다. 현대차·기아는 미국 시장에서 인기를 끌고 있는 하이브리드(HEV) 차량으로 공략할 예정이지만, HEV는 국내에서 수출하는 물량이 많아 관세 부담을 감수할 수밖에 없다.

