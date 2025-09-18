LG, 누리호 탑재 부품 첫 공개… “뉴스페이스 사업 드라이브”

‘2032년 달 착륙’을 선언한 LG가 누리호에 탑재될 우주용 부품을 처음 공개하며 ‘뉴 스페이스’사업에 박차를 가하고 있다.



LG는 17일부터 이틀간 진행되는 자사 스타트업 발굴·육성 행사인 ‘슈퍼스타트 데이 2025’에서 국내 유일의 달 탐사 로버 연구개발(R&D) 스타트업 ‘무인탐사연구소’와 함께 추진 중인 우주산업 실증 내용을 공개했다. 11월 누리호 4차 발사에 탑재 예정인 카메라 모듈, 2026년 6월 누리호 5차 발사에 들어가는 배터리 셀, 통신 모듈용 안테나 등이다.

11월 우주로… 발사대에 선 누리호 전남 고흥군 나로우주센터에서 11월 4차 발사 전 최종 준비 시험(WDR)을 진행하기 위해 누리호가 17일 발사대에 서 있는 모습.

LG와 무인탐사연구소의 실증은 비용과 시간 효율성을 높인 사업 모델을 선택했다. 처음부터 우주용 제품을 개발·제작하는 방식 대신 기존 양산품을 우주환경에 맞춰 기술을 보완하는 방식이다. 양사는 2032년 달 착륙을 목표로 하고 있다.



LG는 이번 실증에 대해 “민간이 주도하는 뉴 스페이스 시대의 시작을 알리며 우주산업의 속도를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 기대했다. 뉴 스페이스는 정부 주도의 기존 우주개발 방식에서 벗어나 민간기업이 중심이 되어 혁신적인 기술개발과 사업활동을 통해 우주산업을 주도하는 것을 뜻한다.



LG그룹의 우주 관련 사업은 처음이 아니다. 대표적으로 LG에너지솔루션은 2016년 미 항공우주국(NASA)의 우주 탐사용 우주복에 리튬이온배터리 공급 업체로 선정됐다. 우주복 배터리는 우주 비행사의 생명 보존을 위한 산소 공급 장비, 통신장비, 방사능 측정기 등 최첨단 장비의 심장 역할을 한다. 당시 LG에너지솔루션의 배터리는 NASA가 요구하는 보수적이고 엄격한 기준의 테스트를 가장 우수한 성적으로 통과했다.



LG는 그룹 차원에서 지난 6월 말 우주항공청(KASA) 주요 관계자들을 만나는 등 우주산업 확대를 시도 중이다. 당시 양측은 우주항공청의 비전과 전략을 살펴보고, 뉴 스페이스 관점에서 LG의 역할과 필요성에 대해 의논했다. 앞서 투자은행 모건스탠리는 세계 우주산업 규모가 2030년 5900억달러(약 820조원), 2040년 1조1000억달러(약 1528조원)에 이를 것으로 내다봤다.



슈퍼스타트 행사에는 우주산업 내 여러 분야의 스타트업들이 기술협력을 모색한다. 우주공간에서의 생산·조립·제조 서비스로 우주 자산의 무인 유지·보수를 제공하는 ‘워커린스페이스’, 레이저를 이용해 우주와 지상을 잇는 우주광통신(초고속통신망) 기술을 보유한 ‘스페이스빔’, 올해 2월 스페이스X의 팔콘9 로켓을 통해 위성 자체에서 AI 기반 영상 분석에 성공한 ‘텔레픽스’ 등이 자사 기술력을 선보이고 협력 논의에 나선다.

17일 ‘LG슈퍼스타트 데이 2025’ 행사에서 공개된 달 탐사 로버 본체.

슈퍼스타트 데이는 2018년 LG의 R&D 혁신 기지인 마곡 LG사이언스파크 출범과 동시에 시작된 스타트업 육성·지원 프로그램 중 하나다. 유망한 스타트업들이 LG 계열사·기관·투자자 등을 대상으로 성과를 발표하며, 협력 및 투자 유치 기회를 확대하는 발판으로 삼는다. 지금까지 글로벌 참관객이 30개국, 3만명에 달하는 등 LG를 넘어 벤처캐피털(VC)·액셀러레이터(AC)·대학 등과 협업을 도모할 수 있는 기술 교류의 장으로 진화하고 있다. 올해 행사에서도 참여의사를 밝힌 업체는 1800여곳으로, LG는 이 중 약 80대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 22개 스타트업과 이미 LG와 협업을 진행하는 10곳의 육성 스타트업까지 총 32곳의 주요 성과를 발표한다.

