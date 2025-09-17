KT, 무단 소액결제 한 달 전부터 신호 있었다

KT 무단 소액결제 사태가 알려지기 시작한 시점보다 한 달가량 앞서 발생한 것으로 확인되면서 KT의 늑장 대응이 사태를 키운 것 아니냐는 지적이 나온다.



17일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 황정아 의원실이 KT로부터 제출받은 자료에 따르면, KT가 파악한 지난달 5일부터 이달 3일까지 피해 고객 278명의 결제 건수는 총 527건이다.

서울 종로구 KT 광화문빌딩. 뉴스1

피해는 총 16일에 걸쳐 발생했는데 최초 발생일은 8월5일이다. 이번 사건이 언론 보도로 최초 알려지기 시작한 시점보다 한 달이나 앞선 것이다. 황 의원은 “최소 8월5일부터 이상신호가 있었는데 KT의 축소·은폐 시도로 피해가 막대해졌다”며 “과학기술정보통신부가 즉각적인 전수조사를 통해 피해 상황을 국민들께 소상히 보고하고 축소·은폐 행위를 발본색원해야 한다”고 말했다.



일일 한 자릿수에 머물던 무단 소액결제는 8월 21일과 26일에는 각각 33건, 27일에는 106건으로 급증했다. 이후에도 결제 건수는 두 자릿수에서 오르내려 뚜렷이 늘어난 추세를 보였다. 특히 8월21일을 기점으로 피해 규모가 확대된 점을 들어 해커들이 사전에 예행연습을 거쳤다는 추측도 제기된다.



KT는 지난 1일 수사기관으로부터 소액결제 피해 분석을 요청받았으나 당시에는 일반적인 스미싱(문자 결제 사기) 가능성이 크다고 판단해 즉각 대응하지 않았다고 해명한 바 있다. 만약 그때라도 조치했다면 이후 피해를 막거나 최소할 수 있었다는 점에서 KT의 대처가 도마에 올랐다.



KT는 4일 특정 지역에서 피해가 집중되고 언론 보도가 시작되자 사안을 재분석했고, 결제 이력에서 비정상적인 패턴을 확인해 5일 새벽부터 비정상 결제를 차단했다고 밝혔다. 실제 4일과 5일은 피해 결제가 보고되지 않았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지