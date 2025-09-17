힐티코리아, ‘BX4’콤보 어택 특별 프로모션 전개…최대 40% 할인

건설 전문 통합 솔루션 기업 힐티코리아(대표 김현민)가 차세대 배터리식 타정공구 ‘BX4’ 콤보 어택 특별 프로모션을 전개한다고 밝혔다.

금번 프로모션은 힐티가 제안하는 현장 맞춤형 BX4 콤보 제품과 BX4 전용 콘크리트 네일 세트 구매 시 최대 40% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 최소 구매 금액 제한은 없다.

BX4 콤보 세트는 ▲ BX4 인테리어 콤보 (M30) ▲ BX4 인테리어 콤보 (M30L) ▲ BX4 전기 배관 콤보 (PM50-MG) ▲ NBL 현장 마무리용 콤보 (NBL-22)로 구성됐으며, 4종 구매 시 최대 30% 즉시 할인 혜택을 받게 된다.

이와 함께 BX4 전용 네일 세트인 ▲콘크리트 네일 X-C ▲프리미엄 콘크리트 네일 X-C 전 사이즈 40% 할인이 적용돼, 고객은 필요에 따라 다양한 제품군을 합리적인 가격으로 선택 가능하다.

구매 방법은 힐티 공식 홈페이지 또는 힐티 공식 소셜미디어 채널에 소개된 링크를 통해 힐티 전문 상담원과 맞춤형 상담을 진행한 뒤, 발급받은 E-할인 쿠폰 번호를 결제 단계에서 입력하면 된다.

힐티 타정공구 BX 4-22는 크게 3가지 특장점을 갖췄다. 첫째, 기존 대비 10% 향상된 에너지 출력(95J)의 강력한 파워와 최대 45mm 길이의 콘크리트 핀으로 다양한 공정에 적용 가능하다. 두 번째는 업계 최고 수준 타정 속도 1.5/sec로 1시간당 1000발 이상 연속 타정 작업이 가능하여 동급 대비 최고의 생산성을 발휘한다. 세 번째는 소음을 기존 타정공구 BX 3-22 대비 -10dB 수준으로 감소시켰고, 자동 전원 온오프 센서 등 다양한 인체공학적 디자인이 적용되었다.

힐티코리아 관계자는 “올해 새롭게 선보인 힐티 NURON 타정공구 BX4의 기술력과 성능을 더 많은 고객들이 경험할 수 있도록 이번 특별 프로모션을 마련했다”며 “이번 기회를 통해 힐티 제품을 처음 사용하는 분들께 힐티의 NURON 타정공구를 보다 할인된 가격으로 사용할 수 있고, 기존 제품을 사용하시는 분들께는 현장의 생산성을 업그레이드하며 할인 혜택까지 누리시기를 바란다”고 밝혔다.

한편, 본 프로모션의 자세한 내용은 힐티코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 힐티 영업 담당자 또는 고객센터를 통해서도 상담이 가능하다.

