채정안, '7살 연하남' 김요한과 설렘 유발 핑크빛 케미 물씬

TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'

배우 채정안이 장신의 배구선수 출신 김요한과 묘한 케미스트리를 선보였다.

17일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'에는 '배구계의 강동원'으로 불리는 전 배구선수 김요한의 일상이 공개된다.

예고편에서 건장한 체격의 김요한이 스튜디오에 등장하자마자 진행자 채정안은 "안아봐도 돼요?"라고 물었다.

채정안은 이내 김요한의 품에 안겼고, 훈훈한 비주얼과 20cm가 넘는 두 사람의 키 차이로 시청자들의 설렘을 유발했다.

또 김요한과 손을 맞댄 채정안은 "남자 손이 오랜만이에요. 계속 대고 있어도 되나요"라고 사심섞인 발언을 했다.

이어 한남동에서 거주하는 그의 일상이 공개됐고 같은 동네에 거주중인 걸 알게 된 채정안은 "혼자 살아요? 결혼 한 번도 안했고?"라고 질문 공세를 펼쳤다.

이에 김요한이 "나중에 집으로 한 번 초대할게요"라고 답하자, MC 탁재훈은 "죄송한데 여기는 연애 프로그램이 아니에요"라고 말해 패널들의 웃음을 자아냈다.

김요한은 "인성 좋고 예쁘고 만화를 찢고 나온 것 같은 사람"이 이상형이라고 밝히며, 과거 소개팅 실패설과 연애를 못하는 이유를 공개해 시청자들의 궁금증을 유발했다.

TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'은 '몰입'이라는 매개로 바라보는 새로운 관찰버라이어티 예능으로 방송인 탁재훈과 배우 채정안, 가수 유노윤호, 이특, 크리에이터 미미미누가 진행을 맡았다.

본방송은 매주 수요일 오후 10시 방송된다.

