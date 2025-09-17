건강백서캣, ‘2025 궁디팡팡 캣페스타 일산’ 참가

펫-뉴트리션 브랜드 ‘건강백서캣’이 19~21일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열리는 ‘2025 궁디팡팡 캣페스타 일산’에 참가한다고 17일 밝혔다. 건강백서캣 제공

펫-뉴트리션 브랜드 ‘건강백서캣’이 19~21일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열리는 ‘2025 궁디팡팡 캣페스타 일산’에 참가한다고 17일 밝혔다.

올해로 34회째인 ‘궁디팡팡 캣페스타’는 국내 최대 규모의 고양이 전문 박람회로 다양한 브랜드가 고양이 관련 제품과 서비스를 선보이는 행사다.

건강백서캣은 160여년의 역사를 가진 글로벌 기업 카길(Cargill)의 동물 영양 설계 노하우가 담긴 프리미엄 펫푸드 브랜드다.

까다로운 품질 기준과 철저한 안전성 검증을 바탕으로 반려동물의 영양 균형을 고려한 맞춤형 설계를 통해 국내 펫푸드 시장에서 차별화된 신뢰를 구축하고 있다.

행사에서는 소비자가 직접 제품을 경험할 수 있도록 브랜드 체험존을 운영하고, 다양한 이벤트를 진행해 소비자 접점을 강화할 예정이다.

건강백서캣 관계자는 “국내 펫푸드 시장에서 건강백서의 전문성과 브랜드 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

