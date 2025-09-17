[포토] 손예진 '완벽한 미소'

배우 손예진이 17일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 진행된 제30회 부산국제영화제(BIFF) 개막작 '어쩔수가없다'의 기자회견에 참석해 취재진의 질문을 경청하고 있다.

영화 ’어쩔 수가 없다’는 모든 것이 만족스러웠던 회사원 만수가 갑작스러운 해고 이후 가족과 집을 지키기 위해 재취업 전쟁에 뛰어드는 이야기를 그린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지