‘진안홍삼’ 이탈리아 시장 첫 진출…유럽 공략 ‘시동’

진안홍삼이 이탈리아에 첫 매장을 내고 유럽 시장 진출을 본격화한다.

김정배 진안군 친환경홍삼한방산업클러스터 사업단장(맨왼쪽)이 17일 이탈리아 파도바에서 챠오아시아(CiaoASIA) 법인과 진안홍삼 K-숍 입점과 홍보관 개관을 위한 계약을 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. 진안군 제공

전북 진안군 친환경홍삼한방산업클러스터사업단은 17일(현지 시각) 이탈리아 파도바 현지에서 챠오아시아(CiaoASIA) 법인과 진안홍삼 K-숍 입점과 홍보관 계약을 완료했다. 홍삼 해외 브랜드 사용과 제품 공급 계약도 마쳤고, 현지 매장 점검도 마무리했다.

이번 계약은 지난달 바티칸 수도원 관계자의 진안 방문 이후 빠른 이뤄진 후속 조치로, 오는 12월 초 현지에 매장과 홍보관의 문을 열 예정이다.

이탈리아는 유럽 2위 제조업 강국이자 4대 소비시장이 형성돼 있어 한류 확산과 함께 K-상품의 진출 기회가 큰 시장으로 평가받고 있다. 사업단은 유럽에서 노인 인구 비율이 가장 높은 이곳에서 면역력을 높이는 진안홍삼이 빠르게 자리 잡을 것으로 기대한다.

강광배 챠오아시아 대표는 “대한민국 유일의 홍삼 특구에서 나는 진안 명품 홍삼이 유럽 전역으로 확산되도록 중추적인 역할을 할 것”이라고 전했다. 김정배 사업단장은 “이탈리아를 시작으로 진안홍삼 제품이 유럽으로 많이 수출돼 지역 홍삼 산업에 큰 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

