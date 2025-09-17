국내 수입차 시장, 개인·RV·친환경으로 재편

2003 VS 2025 국내 수입 승용차 시장 트렌드 변화. 인포그래픽=한국수입자동차협회 제공

지난 20여년 사이 수입 승용차 시장이 세단에서 SUV와 같은 RV(레저용 차량) 중심으로, 휘발유나 디젤 같은 내연 기관차에서 하이브리드와 전기차를 중심으로 한 친환경자동차로 재편된 것으로 분석이 17일 나왔다.

소득 수준이 높아지면서 수입차 구매 여력이 커진 한편 실용성을 따져 구매하는 개인이 늘어난 이유다.

한국수입자동차협회(이하 KAIDA)는 국토교통부 등록기준 통계집계가 시작된 2003년과 2025년을 비교해 이 같은 내용의 수입자동차 시장의 다양한 성장과 변화를 분석했다.

수입차 시장의 변화는 다양성(Diversity), 대중화(Popularization), 친환경(Eco-friendly), 차별성(Differentiation) 4가지 키워드로 요약된다.

먼저 다양성 키워드는 국내에 판매되는 수입 승용차의 브랜드와 모델 수, 차종 등에서 확인할 수 있다. 2003년에서 2025년 사이 국내에 판매하는 수입 승용차 브랜드는 16개에서 약 1.6배 늘어난 26개로, 판매 모델 수 역시 170여 종에서 520여 종 이상으로 약 3배 증가했다.

차종 변화를 살펴보면 2003년 세단이 1만 6,171대로 해당 연도 전체 신규 등록 수입 승용차 1만 9,481대의 83.0%에 달했으나, 2025년 8월 기준으로는 42.8%로 크게 줄었다. 반면, 2003년 17.0%였던 RV는 금년 들어 57.2%로 증가하며 과반수를 돌파했다.

대중화는 구매 유형에서 드러난다. 2003년 법인 등록이 56.3%, 개인 명의로 등록된 비중이 43.7%였으나, 2025년 8월 기준으로는 개인 등록 63.9%, 법인 등록 36.1%로 대조적인 양상을 보였다.

친환경 키워드는 2000cc 이하 저배기량 차량과 전기차의 확대 흐름에서 읽을 수 있다. 배기량 변화를 살펴보면 2,000cc 미만 차량 비중은 2003년 18.7%에서 2025년 8월 말 현재 42.5%로 크게 확대된 반면, 같은 기간 2000~3000cc 비중은 42.9%에서 25.5%, 3000~4000cc 23.2%에서 2.6%, 4000cc 이상은 15.3%에서 1.6%로 축소됐다.

연료 통계에서도 유사한 흐름을 확인할 수 있다. 2003년에는 가솔린이 97.8%를 차지하던 수입 승용차 시장이 2025년에는 하이브리드(57.5%)와 전기차(27.8%)로 전체 신규 등록 차량의 85.3%를 차지하며 수입 승용차 시장이 완전히 재편됐다.

이러한 추세를 반영하듯 현재 국내에서 판매 중인 수입 승용차 친환경차 라인업은 2025년 8월 기준 22개 브랜드, 320여개 모델에 달한다. 친환경차는 하이브리드(MHEV, FHEV), 플러그 인 하이브리드, 전기차 등이 해당된다.

수입 승용차 브랜드들은 컨버터블이나 밴, 픽업 같이 국내 브랜드에서는 만나기 힘들었던 다양한 차종을 지속 출시하며 국내 자동차 시장 내 차별화를 주도했다.

실제로 2025년 8월 말 기준 컨버터블, 밴, 픽업 차종의 월 평균 신규 등록 대수는 2003년 대비 각각 약 7배, 약 12배, 5배로 늘었다. 더불어 자동차관련 선진기술의 도입, 소개, 보급과 다양한 시설 투자, 고객만족을 위한 프로그램 등도 국내 자동차산업 활성화에 큰 역할을 한 것으로 평가받고 있다.

동시에 수입 승용차 점유율이 2003년 1.9%에서 지난 2024년 기준 18.3%로 상승하고 국내 총등록대수 비중도 13.3%로 증가하면서 국내 자동차 시장 내 수입차의 역할과 기대도 증대하고 있다.

연간 신규 등록 대수는 2003년 1만 9,481대에서 지난 2024년 26만 3,288대로 13배 이상 늘었으며, 올해 들어서도 8월까지 192,514대를 기록하며 전년 동기대비 13.3% 증가세를 보이고 있다.

KAIDA 정윤영 부회장은 “수입자동차는 다양한 측면에서 소비자 선택의 기회를 확대하고 편익과 즐거움을 제공하며 국내 자동차 시장의 기술 및 친환경 트렌드를 선도해왔다”면서, “앞으로도 소비자 중심의 시장 성장과 안전기술, 자동차 문화 발전에 긍정적인 자극제 역할을 해 나가겠다”고 말했다.

