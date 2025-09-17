소방기술의 발전 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

제8회 소방방재 기술 산업전이 17일 서울 양재동 aT센터에서 개막했다. 이번 전시회는 소방·방재 관련 기업 200여 곳이 참가해 첨단 장비와 솔루션을 공개하며 안전 산업의 최신 흐름을 보여줬다.

17일 서울 양재동 AT센터에서 열린 제8회 소방방재 기술 산업전 찾은 방문객들이 전시품을 살펴보고 있다.

주요 전시 품목은 ▲AI 기반 화재 감지 시스템 ▲재난 대응 드론 ▲지능형 화재 진압 로봇 ▲친환경 소화 장비 등이다. 특히 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 접목한 재난 관리 기술은 산업계와 관람객들의 주목을 받았다.

17일 서울 양재동 AT센터에서 열린 제8회 소방방재 기술 산업전 찾은 방문객들이 전시품을 살펴보고 있다.

업계는 이번 산업전을 통해 소방·방재 산업이 단순 장비 공급을 넘어 데이터와 스마트 기술을 기반으로 한 ‘첨단 안전산업’으로 전환하는 흐름을 확인할 수 있었다고 평가한다. 한 참가 기업 관계자는 “국내뿐 아니라 해외 시장에서도 스마트 안전 기술 수요가 확대되고 있다”며 “전시회를 통해 수출 기회도 모색하고 있다”고 말했다.

17일 서울 양재동 AT센터에서 열린 제8회 소방방재 기술 산업전 찾은 방문객들이 소방로봇을 보고 있다./2025.09.17./이재문 기자

행사와 병행된 세미나에서는 재난안전 산업의 성장 전망과 정책 지원 필요성이 논의됐다. 전문가들은 “기후위기와 도시 밀집화로 안전 수요가 꾸준히 증가하는 만큼, 기술 혁신을 통한 산업적 성장 여력이 크다”고 분석했다.

17일 서울 양재동 AT센터에서 열린 제8회 소방방재 기술 산업전 찾은 방문객들이 전시품을 살펴보고 있다./2025.09.17./이재문 기자

소방방재 기술 산업전은 오는 19일까지 열리며, 업계 관계자뿐 아니라 일반 시민도 무료로 참관할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지