구강암 앓던 제주 남방큰돌고래 '턱이', 패혈증으로 폐사

최근 제주에서 구강암을 앓던 돌고래 '턱이'가 사체로 발견된 가운데 이 돌고래는 세균성 폐렴이 악화해 패혈증에 걸려 폐사한 것으로 조사됐다.



17일 국립수산과학원에 따르면 지난 6월 2일 서귀포시 중문 앞바다에서 사체로 발견된 제주 남방큰돌고래 턱이의 폐사 원인이 외상에 의한 아래턱 변형과 세균성 폐렴에 의한 패혈증으로 밝혀졌다.

2019년 발견 당시 턱이의 모습. 국립수산과학원 제공

턱이는 2019년 발견 당시 구강암으로 입을 다물지 못하면서도 생존해온 돌고래로 알려져 사회적 관심을 받았다.



수과원을 비롯한 합동 조사팀은 턱이의 사체가 발견된 뒤 부검과 정밀 조사를 벌였다.



그 결과 변형된 구강 구조로 바닷물이 기도로 유입되면서 복합 세균성 폐렴, 폐농양이 발생했고, 이에 따라 전신성 패혈증이 번진 것으로 확인됐다.



한편 19세 이상의 성숙한 수컷인 턱이는 그동안 우려와 달리 비교적 양호한 영양 상태를 유지하고 있었다.



수과원 관계자는 "장기간 관찰해 온 개체의 부검은 야생 개체군의 건강 상태를 파악하는 데 중요한 자료"라며 "앞으로도 우리 연안 생태계에 대한 지속적인 관심을 기울일 것"이라고 말했다.

